GS1 Portugal debate desafios da gestão 4.0 em evento

Com a organização a cargo da GS1 Portugal-Codipor, a entidade responsável pela introdução do código de barras em Portugal, o evento reunirá especialistas de várias áreas para debater o tema “Gestão 4.0 com Inovação e Sustentabilidade”.

O seminário contará com a presença de José Gomes Mendes, secretário de Estado do Planeamento, durante a abertura do evento. O debate contará com a presença de especialistas como Ana Leandro, diretora de logística e supply chain da

Auchan; Jorge Deubel, diretor de supply chain da Nestlé Portugal; Luís Cabrita, customer service manager da Sociedade Central de Cervejas; Pedro Nunes, supply chain senior project manager na Sonae MC e José Fradeira, sales director da Vitacress, por exemplo.

O evento será ainda dividido em quatro painéis: o primeiro incidirá no tema dos desafios da mobilidade e nova organização da logística urbana. Já o segundo painel estará dedicado ao tema dos dados, com a presença de Fernando matos, presidente da Data Science Portuguese Association.

Segue-se o painel liderado por Rui Rufino, representante da APLOG (Associação Portuguesa de Logística e Transporte) com o tema “Logística e os Transportes como Fator de Diferenciação Estratégica”, que abordará a forma como a competência logística das empresas consubstancia um fator crítico de eficiência num contexto de omnicanalidade.

João Silveira Lobo, professor da NOVA SBE Executive Education, traz à discussão o “Papel da Inovação nas Competências Digitais dos Novos Líderes”, equacionando o sucesso da liderança de “organizações 3D” nos novos modelos de gestão, e no modo como as competências digitais se enquadram no mercado de trabalho.

O evento realiza-se no campus do Lumiar, em Lisboa, no auditório IAPMEI, a partir das 9h30 de dia 5 de março. São esperados 150 participantes ao longo do dia.