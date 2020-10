Gulbenkian e CUF juntas pelo conhecimento e saúde

Aproveitar as sinergias entre as áreas de atuação da Fundação Gulbenkian e da CUF e promover o intercâmbio de conhecimentos, incentivar a cooperação e a investigação científica, estimular a formação de profissionais de saúde, apoiar iniciativas de elevado potencial e incentivar a publicação científica. Assim se resume o objetivo do protocolo hoje assinado entre a presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Isabel Mota, e o presidente da CUF, Salvador de Mello.

“Esta parceria traduz a aproximação indispensável entre um instituto de investigação científica de excelência e um grupo líder na prestação de cuidados de saúde, aprofundando a relação entre a ciência e a prática hospitalar, o que se revela essencial para o avanço da própria investigação, ligando a ciência fundamental ao bem-estar das pessoas”, afirmou no evento Isabel Mota.

“É uma aposta na investigação que se coloca verdadeiramente ao serviço da saúde dos portugueses”, destacou também Salvador de Mello, sublinhando a importância desta parceria para o “progresso da investigação clínica e para a formação de profissionais de saúde em Portugal”. “A melhoria contínua dos cuidados de saúde depende de uma articulação crescente entre todas as entidades do ecossistema da ciência e da investigação. Só assim é possível partilhar e dinamizar o conhecimento científico e promover as melhores práticas na saúde”, concluiu o presidente da CUF.

Através do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), a Fundação tem promovido a cultura e os valores científicos na sociedade e desenvolvido investigação de excelência nas áreas da imunologia, fisiologia, oncologia, doenças infecciosas, epidemiologia, microbioma, genómica e big data; a CUF, por seu lado, como prestador de cuidados de saúde de excelência com 75 anos, dispondo de 19 unidades de saúde no país, detém um vasto potencial de conhecimento clínico adequado ao desenvolvimento de projetos de investigação, em diversas áreas, com impacto na saúde dos cidadãos.

“Hoje a ciência e a inovação não se fazem isoladamente”, lembrou Isabel Mota, explicando que estas se fazem “em colaboração constante”, razão pela qual esta parceria ajudará a fazer “mais e melhor, a ligar a ciência à sociedade e a contribuir para melhores políticas e melhores práticas de saúde”.

A cooperação entre instituições irá implicar a criação de parcerias específicas para a promoção de projetos de estudo de investigação científica e clínica, apoio a iniciativas de elevado potencial – com particular ênfase nas dimensões tecnológica e de saúde digital –, identificação e proteção de inovações tecnológicas e de conhecimento científico, formação de profissionais, estágios, publicação de trabalhos científicos, permuta de informação ou serviços especializados complementares.

A título de exemplo, as duas instituições vão colaborar no âmbito das atividades do projeto covid-19 da Fundação Calouste Gulbenkian – Instituto Gulbenkian de Ciência. “O IGC, com 60 anos de história e 30 grupos de investigação dedicados à investigação biológica e biomédica, tem ainda desenvolvido programas de doutoramento inovadores, por onde já passaram vários líderes internacionais. Esta parceria específica permitirá desenvolver atividades de investigação, inovação e novas ferramentas de diagnóstico para responder às necessidades da população e dos serviços de saúde no contexto pandémico, bem como gerar mais conhecimento sobre o comportamento do vírus e da doença, garantindo a produção de informação crucial para a definição de estratégias futuras.”