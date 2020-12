Huawei reforça investimento em Portugal com novo escritório

Huawei renovou e alargou os escritórios no Parque das Nações, em Lisboa. © Huawei

Inovação, transição digital e apoio à capacitação do tecido empresarial português para responder aos desafios do futuro. Este é o compromisso da Huawei Portugal para o novo ano, que acaba de reforçar o investimento no país com a expansão da sua sede no edifício Art"s, no Parque das Nações, onde ocupa agora dois pisos com 1800m2. O objetivo passa por acompanhar o crescimento da empresa, mas também por melhorar as condições de trabalho e conforto dos colaboradores. "De uma representação com pouco mais de uma dezena de colaboradores, crescemos, criámos raízes e solidificámos a nossa posição no mercado nacional", adianta Diogo Madeira da Silva.

A renovação do espaço contou com a consultoria da Cushman & Wakefield, responsável pela gestão dos novos escritórios, bem como a Silogia Workplace Solutions como parceiro na execução do projeto. A intervenção visou sobretudo implementar soluções de melhoria que permitissem responder aos desafios de uma equipa multicultural e multidisciplinar, tornando o ambiente de trabalho mais leve, estimulante e confortável através da conjugação cuidada das cores e materiais. A área que alberga os colaboradores foi ampliada, incluindo o espaço individual, e foram utilizadas secretárias com ajuste elétrico de altura, desenhadas para garantir o bem-estar de quem ali trabalha.

O responsável de comunicação da multinacional, Diogo Madeira da Silva, explica que a modernização da sede "materializa o investimento da empresa em Portugal e a cada vez maior consolidação da Huawei no nosso país, atestada pelo crescimento que tem vindo a registar ao longo de mais de 15 anos". A receita do sucesso manter-se-á em 2021: aposta no crescimento, na geração de emprego que dê oportunidades aos talentos nacionais e no contributo contínuo para a transição digital do país.

A componente tecnológica nos novos escritórios está, como se espera, garantida pelas soluções desenvolvidas pela empresa, nomeadamente no que respeita à infraestrutura de wi-fi e sistemas de videoconferência.

De acordo com Rui Rodrigues, da equipa de gestão de projeto da Cushman & Wakefield, "o foco principal do projeto passou por modernizar e adaptar os escritórios à realidade atual da empresa, sem descurar a sua identidade e imagem corporativa", acrescentando que, no interior do escritório, "foram idealizadas diferentes soluções práticas e estruturadas, proporcionando ambientes personalizados às várias necessidades do cliente". Sobre a dificuldade de execução da expansão e renovação em tempo de pandemia, Ricardo Passarinho revela que "foi um desafio para todas as partes e equipas envolvidas", mas foram garantidas "todas as normas e procedimentos de segurança e saúde".

Ano de desafios superados



À semelhança do que aconteceu com a grande maioria das empresas em 2020, a multinacional viu-se obrigada a adaptar o modelo de trabalho e a criar uma equipa de colaboradores em teletrabalho. Porém, explica Diogo Madeira da Silva, "o trabalho em mobilidade não é uma novidade para nós e essa transição não terá sido tão dramática como noutros setores ou organizações". A estratégia adotada, diz, passou pelo foco e apoio aos clientes, que só foi possível com "dedicação e perseverança" de toda a equipa, que foi capaz, na área dos serviços, de garantir que a infraestrutura de comunicações estava à altura das circunstâncias e sem quebras.

O próximo ano, que ainda será marcado pela pandemia, será de afirmação dos objetivos estratégicos definidos pela empresa, que "estão muito alinhados com as prioridades do país em termos de transição digital e descarbonização". A missão de construção de "um mundo inteligente e totalmente conectado" vai manter-se com a contratação de novos profissionais para os seus quadros, trabalho conjunto com os operadores de telecomunicações e a aposta de sempre na inovação tecnológica.