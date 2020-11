"I&D é a maior aposta que podemos fazer no futuro"

O presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, na segunda sessão da Conferência AICEP 2020, moderada por Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo. © Paulo Spranger

Presidente da AICEP está confiante na recuperação e fala de "uma nova geração" que quer "fazer parte de um projeto vasto que dê oportunidades cá dentro e lá fora".

A AICEP tem vindo, ao longo da sua conferência anual, a elogiar a capacidade do tecido empresarial português na resistência à crise pandémica e económica. Que características serão essenciais para os desafios que se adivinham?

São três fatores que referi . O primeiro é a resiliência, a necessidade e vontade de manter a produção mesmo num enquadramento adverso. Vimos uma grande reação positiva das empresas portuguesas nesse aspeto. Segunda reação positiva foi a adaptabilidade. Temos os célebres exemplos das reconversões, mas há também exemplos de empresas que conseguiram entrar num novo mercado porque havia uma necessidade muito específica e houve procura oportuna. Isto mostra capacidade de gestão e de engenharia para rapidamente responder com um novo produto. Foi uma característica que as empresas ganharam na última década, muito pela exposição ao mercado externo. Último aspeto é a capacidade de inovação. Uma empresa que adapta produtos demonstra que tem capacidade de inovar rapidamente. Creio que isso já se via na evolução de muitos produtos, sobretudo nos setores ditos tradicionais. É uma demonstração clara de capacidade de inovação do país e uma conquista das empresas nesta década.



O apoio da agência à internacionalização das empresas tem sido elogiado pelo governo. O que correu bem?

Destaco alguns dados que mostram este país em mudança e o que é o país à entrada de 2020. O primeiro são os dois recordes de contratualização de investimento produtivo em 2018 e 2019, montantes muito expressivos e uma mudança significativa quando comparamos médias entre quadros comunitários

. O segundo dado - este é aquele de que mais gosto porque acho que é a maior aposta que podemos fazer no nosso futuro - é a contratação recorde de Investigação & Desenvolvimento (I&D) em 2019 . São projetos muito inovadores, que assentam em know-how português e alavancam-no, é um ciclo virtuoso muito interessante. A maior parte daquelas empresas podiam escolher qualquer país ou universidade do mundo para trabalhar e escolhem Portugal por causa do talento nacional. Nunca tive um cliente que dissesse que um engenheiro português não é tão bom como um dos EUA. Segundo aspeto é a predisposição desta nova geração de querer fazer parte de um projeto vasto que dê oportunidades cá dentro e lá fora. Isso demonstra duas coisas: a capacidade de falar as línguas e uma abertura cultural óbvia. Esta combinação faz com que a equação de produtividade do nosso talento para estas empresas seja brutal.

Qual foi o papel da AICEP no apoio às empresas durante o confinamento?

Começando pelo urgente, o esforço que fizemos de injetar logo 100 milhões de euros na economia no espaço de um mês e meio, dois meses, foi brutal. Depois o que foi decisivo: montámos um conjunto de task forces para responder a pedidos específicos de setores como a logística ou o agroalimentar. Houve empresas nossas que conseguiram adaptar os seus produtos e que até cumpriram os seus objetivos de vendas externas durante o confinamento. A outra coisa foi conseguirmos, no espaço de três dias, transformar todas as missões de angariação de investimento que tínhamos em virtual site visits. Aquilo de facto funciona. Não tenho dúvidas de que não termos parado e termos mantido a oferta conquistou muitos clientes, que perceberam que o país não para e que está preparado.

Quais são as macro tendências para os próximos anos? O que deve orientar as empresas?

As empresas têm de se focar na inovação e na elasticidade para servir bem o cliente. Creio que já conseguiram ganhar o rótulo de "se é português, é bom". Agora temos de passar para um rótulo de que se é português, é inovador e de alta qualidade. Esta é uma noção importante. Por outro lado, antevemos grandes alterações no setor automóvel e achamos que as nossas empresas, que têm tido uma história de sucesso enorme na última década, têm de se preparar para o que aí vem. Se são competitivas no negócio como ele era até agora, nada impede que continuem a sê-lo no futuro. Destacaria ainda a área de desenvolvimento de software e centros de serviços partilhados, porque o grau de exigência e sofisticação dos centros de software que vêm para Portugal é cada vez maior. Creio que isso vai continuar, é uma macro tendência que vai acelerar. Mais uma vez, o nosso bom talento será chave aqui. Nos centros de serviços, as empresas estão cada vez mais a trazer serviços de alto valor acrescentado, o que aumenta o nosso volume de exportações. Em 2019, só em serviços tecnológicos exportámos quase dois mil milhões de euros.

Que expectativas tem em relação à bazuca europeia?

Temos de ver como é que isso se vai transformar em linhas de incentivo, mas estou confiante que se estas linhas de incentivos potenciarem mais aquilo que tem sido feito nos últimos anos, nomeadamente em 2018 e 2019, pode permitir-nos avançar muito mais depressa. Por exemplo, estes contratos todos que assinámos

são de alto valor acrescentado, de transformações tecnológicas significativas ou de atividades que não existiam cá. Espero que estes incentivos nos permitam capitalizar isso, mas sobretudo aumentar o ritmo que tivemos até agora.