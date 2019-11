iLoF combate Alzheimer através do uso da Inteligência Artificial e Fotónica

O 32º pitch do nosso Elevator Future Pitch é de Luís Valente, da iLoF – Intelligent Lab on Fiber. Os investigadores desta spin-off, do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INES TEC) estão a trabalhar no combate à doença de Alzheimer, nomeadamente, usando “a inteligência artificial e a fotónica para acelerar o desenvolvimento de tratamentos novos e personalizados”, como explica em comunicado de imprensa, Joana Paiva, também ela investigadora do LoF.

O combate à doença de Alzheimer através do uso da Inteligência Artificial e da Fotónica valeu a esta spin-off portuguesa 2 milhões de euros, num prémio atribuído pelo Wild Card, um programa de aceleração do EIT Health. O maior consórcio da área da saúde no Mundo escolheu a startup de entre centenas de projetos disruptivos na área da saúde.

