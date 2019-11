InoCrowd faz a inovação chegar às empresas e organizações

O 28º pitch do nosso Elevator Future Pitch é de Soraya Gadit, da InoCrowd, põe em contacto quem tem as soluções inovadoras, nomeadamente investigadores e o mundo universitário, e as empresas e organizações institucionais que as procuram.

O Elevator Future Pitch é o grande desafio para as startups gravarem em vídeo o seu pitch em 30 segundos. O Dinheiro Vivo vai estar na Web Summit a gravar os pitchs de startups que procuram espaço na imprensa para, em 30 segundos, apresentarem ao mundo a sua ideia ou negócio. É simples: criámos o conceito Elevator Future Pitch, em conjunto com a empresa Hi-Interactive.