Inquérito da Portugal Space quer retratar setor espacial português

O questionário lançado pela Portugal Space pretende traçar o retrato da indústria especial e dos centros de investigação da área em Portugal. O questionário, disponível online, é um dos primeiros passos para perceber a dimensão, relevância e peso do setor espacial no país.

Através do site, a Portugal Space, a Agência Espacial Portuguesa, indica que este questionário dará o primeiro passo para a criação do Catálogo Espacial Português 2020, que pretende ser uma “reprodução aprofundada do ecossistema nacional, traçando o perfil das empresas e instituições de investigação que operam no sector espacial em Portugal, apresentando os seus produtos, serviços, aplicações, tecnologias e projetos de I&D [investigação e desenvolvimento]”.

Além disso, a existência deste Catálogo Espacial permitirá ainda “aumentar o alcance do ecossistema espacial português, tanto a nível nacional como internacional, servindo como instrumento de trabalho para profissionais dentro e fora do país, públicos e privados, ajudando-os a identificar potenciais parceiros portugueses para atividades espaciais.”

Marta Gonçalves, responsável pelas Relações Industriais e Projetos da Portugal Space, salienta que este catálogo será “uma ferramenta essencial na dinamização do ecossistema espacial português nacional e internacionalmente “. “Permite à agência apresentar as capacidades das entidades portuguesas em termos de produtos, tecnologias, serviços e conhecimentos relacionados com a área do espaço, que são transversais”.

Já Joan Alabart, que, no seio da agência, trabalha sobretudo na aproximação entre players espaciais e não espaciais, “a revisão do Catálogo Espacial Português visa atualizar a versão 2013, que não reflete a evolução verificada nos últimos anos na dimensão e relevância do sector espacial nacional”.

Outro dos objetivos da elaboração deste Catálogo Espacial Português passa ainda pela chegada ao setor não espacial. Embora a Portugal Space esteja dedicada a esta área, atua também como intermediário para levar ao espaço empresas de outros setores, nomeadamente ligadas a segmentos como dados ou tecnologia.

O questionário está disponível neste site, até à próxima segunda-feira, dia 6 de julho, com versões diferentes para o setor industrial e centros de investigação.