João Duque apela a estabilidade fiscal e investimento na ferrovia

“Temos de fazer muito mais do que os ministros numa economia do que a nossa.” João Duque foi a personalidade escolhida para fazer o balanço, no seu estilo habitual, da conferência do 8.º aniversário do Dinheiro Vivo. O apelo à estabilidade fiscal e o investimento na ferrovia foram os dois destaques desta intervenção.

“Não há ninguém que venha trabalhar para Portugal porque os impostos são baixos. É preciso ganhar bem e que as empresas paguem mas precisam de sentir confiança. É necessária uma política fiscal estável”, alertou João Duque no salão nobre da CCIP – Câmara de Comércio e Indústria de Portugal.

O economista recordou que o acordo fiscal PSD/CDS/PS assinado durante o governo de Passos Coelho “foi rasgado logo após o PS assumir o Governo. O sinal para o exterior é que há um acordo que pode ser riscado por uma questão conjuntural”.

João Duque também apontou baterias ao investimento público – neste caso, à falta dele. “Temos de apostar no desenvolvimento da mobilidade pública baseada na ferrovia. Os governos têm tido orelhas moucas na questão ferroviária. Entre a política de redistribuição, que aumentou as importações, talvez pudéssemos vocacionar alguma despesa para o investimento público na ferrovia.”

O recado de João Duque não ficou por aqui: “Vamos aumentar o Porto de Sines para quê? Seria óbvio descarregar as cargas em transporte ferroviário, de forma muito barata. Essa obra não demora meia dúzia de meses. Se ontem era tarde, hoje também é.”

Obras prioritárias na ferrovia canceladas ou atrasadas

O economista pegou também nas críticas de Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice, ao comportamento do regulador das comunicações na implementação da rede 5G em Portugal.

“Perdemos uma liderança. Não podemos perder outras. Há uma necessidade urgente de tentarmos recuperar, o mais possível, a orientação para as comunicações. Em cima dessa política está pendente o desenvolvimento das redes, que são essenciais para o desenvolvimento das redes e o desenvolvimento público.”

E o que reserva o futuro dos portugueses? “Usar menos os cotovelos e mais as mãos, porque a mudança vai ser muito acelerada e as alterações climáticas vão impor mudanças, a bem ou a mal. Não é só levantar as pessoas da cadeira. É preciso dirigi-las para a porta certa”, concluiu João Duque.