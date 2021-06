Jogo entre Itália e Suíça foi o terceiro programa mais visto do dia

TOPSHOT - Italy's defender Giorgio Chiellini (R) celebrates after scoring, before the goal was disallowed for handball after a VAR check, during the UEFA EURO 2020 Group A football match between Italy and Switzerland at the Olympic Stadium in Rome on June 16, 2021. (Photo by Riccardo Antimiani / POOL / AFP) © AFP

A RTP1 transmitiu em direto a vitória da seleção italiana por 3 x 0 frente à Suíça. Com este resultado, a equipa orientada por Roberto Mancini assegurou a passagem à fase seguinte da competição. O jogo foi visto, em média, por mais de 1.1 milhões de portugueses, a que correspondeu um share de 24.9%.

O Itália x Suíça foi o 3.º programa mais visto do dia, ficando apenas atrás de "Amor, Amor", telenovela da SIC, e de "Festa é Festa", da TVI. Esta foi a segunda partida da seleção italiana transmitida em sinal aberto, registando uma performance ligeiramente inferior ao primeiro jogo, que coincidiu com o dia de abertura da competição. Nesse dia, a TVI emitiu o Turquia x Itália que contou com uma audiência média de mais de 1.3 milhões de telespectadores.

(Pode ver o ranking de jogos mais vistos aqui: https://euromonitor.mbww.pt/page.aspx?id=1279 ).

O jogo também foi transmitido em simultâneo na Sport TV1. Em média, 62 mil portugueses assistiram à partida no canal desportivo por subscrição, que verificou um share de 1.4%. Durante a tarde de ontem a Sport TV1 transmitiu em direto e em exclusivo duas partidas. A primeira, que abriu a 2.ª jornada da competição, opôs a Finlândia à Rússia. No final, a vitória sorriu aos russos com um golo solitário de Miranchuk aos 45+2". Em média, assistiram à partida 22 mil telespectadores.

Às 17h, o canal transmitiu o Turquia 0 x 2 País de Gales. Com esta derrota, as contas complicaram-se para a turma turca, que precisa obrigatoriamente de vencer o último jogo se quiser ambicionar uma passagem aos oitavos de final do torneio. Em média, 41 mil portugueses assistiram à partida, que verificou uma quota de share de 1.8%.

SIC voltou a liderar, num dia em que a RTP1 aumentou a sua quota de share

A RTP1 beneficiou com a transmissão do jogo Itália x Suíça, já que conseguiu aumentar em +1.6 p.p. a sua quota de share face ao mês de maio, atingindo os 13%. A SIC voltou a ser o canal mais visto do dia (22.3%), um dia depois de ter superado o patamar dos 31% de share. A TVI verificou um share de 16.4%, -0.8 p.p. face à média do mês de maio.

Minuto a minuto RTP1: Itália x Suiça

O interesse dos portugueses pelo jogo manteve-se estável durante toda a emissão. Após o primeiro golo italiano, marcado por Locatelli ao minuto 26", as audiências subiram até ao final da primeira parte, momento em que se deu o pico máximo de audiências da partida. Nesse período, mais de 1.3 milhões de portugueses estavam sintonizados na RTP1. Na 2.ª parte, as audiências mantiveram-se estáveis até ao apito final.

Perfil do jogo Itália x Suíça em linha com os outros jogos do EURO 2020

O jogo transmitido pela RTP1 contou com um perfil em linha com os restantes jogos emitidos em sinal aberto - mais masculino e com afinidades positivas junto das faixas etárias acima dos 45 anos.

Pode ver todas as análises de audiências sobre o EURO 2020 em https://euromonitor.mbww.pt/

Fonte: Elaborado por Initiative/Mediabrands Insight sobre dados CAEM/Gfk reproduzidos em YUMI - Mediamonitor; Alvo Ind. 4+ anos; Indicador de audiência utilizado em todas as análises: Total Dia.