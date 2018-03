Marcas que Marcam. Os portugueses escolhem

O Marcas que Marcam® é uma distinção que a QSP-Consultoria de Marketing confere às marcas em 70 categorias. Um estudo de mercado é posteriormente materializado em revista, com a presença das 1000 marcas mais citadas pelos portugueses, respetivos contactos e responsáveis de marketing.

As marcas com maior notoriedade espontânea em cada categoria são designadas Marca que Marca®.

Tudo começa com o estudo de mercado com 2184 entrevistas presenciais. O objetivo é selecionar as marcas que vão entrar na revista. O elemento decisivo para essa escolha é a notoriedade espontânea junto dos inquiridos.

Na edição de 2017, foram destacadas 70 categorias. Para cada conjunto de 10 categorias de produtos e ou serviços, foi pedido a um conjunto de 312 inquiridos que indicassem que marcas conheciam associadas a essas categorias. Foram constituídas oito amostras de 312 elementos, de forma a perfazer 70 categorias, que originaram as marcas integradoras da revista.

A última edição da revista Marcas que Marcam foi publicada juntamente com o Dinheiro Vivo, no dia 17 de junho de 2017.