Comemorou-se ontem, 26 de abril, o Dia da Produção Nacional, dia que foi assinalado pela primeira vez em 2011 e que pretende chamar a atenção dos consumidores para a importância de comprar produtos nacionais. Para marcar este dia, o DV Talks conversou com Miguel Guinea Valle, CEO do Grupo DIA Portugal, dono da insígnia Minipreço. O Grupo DIA, que nasceu em Espanha em 1979 e opera atualmente em quatro países - Portugal, Espanha, Argentina e Brasil -, conta com mais de 7.300 lojas, das quais cerca de 3.800 são franquiadas.

Nesta conversa, moderada por Joana Petiz, diretora do Dinheiro Vivo, Miguel Guinea Valle revela que o grupo está a desenvolver em Portugal uma rede de parcerias com produtores nacionais, que abastecem, numa lógica de cada vez de maior proximidade, as cerca de 550 lojas do país com produtos regionais e locais. A pandemia acelerou a negociação com os pequenos produtores, já que, para Miguel Guinea Valle, as empresas de distribuição têm uma responsabilidade para com as comunidades onde estão presentes. "Creio que quando acontecem situações difíceis a solidariedade surge naturalmente. E nós, sabendo que o canal Horeca estava parado, sabíamos que havia produtores nacionais, de produtos de transformação, de frutas e legumes, de talho, de frangos e de produtos muito específicos, que de um dia para o outro se encontram sem metade do seu canal de distribuição, e fizemos um esforço importante para apoiar nesta fase", refere a propósito.

Nesta entrevista, o CEO do DIA revela ainda que toda a parte logística da rede de distribuição foi, nas primeiras semanas de pandemia, um verdadeiro quebra-cabeças, pois a reposição de produtos passou a ser mais frequente, devido à rutura de algumas categorias de produtos. Nesta conversa com o Dinheiro Vivo, o gestor falou ainda nos custos que a pandemia acarretou, uma vez que o número de clientes nas lojas reduziu-se, foi necessário ter segurança à porta a controlar entradas, muitos colaboradores ficaram em casa com o filhos e foi preciso fazer mais horas extra.

Miguel Guinea Valle acredita que o futuro da rede que lidera é a presença omnicanal, com crescimento das vendas no online e também com o incremento da proximidade ao cliente final. As parcerias com empresas como a Uber Eats, a Glovo e a 360hyper, já firmadas, vão ajudar a aumentar a presença online das suas marcas.