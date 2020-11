Mobi Talks: O impacto da pandemia na mobilidade vai estar em debate 

Os troféus Global Mobi Awards by PRIO. © Carlos Costa/Global Imagens

O impacto da pandemia no setor da mobilidade vai ser o tema central da primeira de uma série de conversas sobre mobilidade inteligente, as Mobi Talks, promovidas pelos Global Mobi Awards PRIO, os prémios para a mobilidade inteligente, uma organização do Global Media Group (GMG), através das suas marcas de informação Dinheiro Vivo e Motor24.

Com os padrões de mobilidade uma vez mais a alterarem-se de forma substancial devido à pandemia de Covid-19, o objetivo desta primeira conversa é tentar perceber como é que a mesma irá afetar a mobilidade inteligente e a transição energética rumo à descarbonização da Economia.

O debate terá um formato híbrido, ou seja, com convidados em estúdio e em videoconferência, centrando-se numa primeira parte nos principais desafios da mobilidade inteligente e transição energética no quadro da pandemia e, na segunda parte, olhando para as novidades e filosofia da edição deste ano dos Global Mobi Awards PRIO.

Em estúdio estarão Rosália Amorim (moderadora), Eduardo Pinheiro (secretário de Estado da Mobilidade), Emanuel Proença (Administrador da PRIO) e Henrique Sanchez (Presidente da UVE- Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos), juntando-se de forma digital, por videoconferência, Rui Pelejão (moderador) e Robert Stussi (especialista em mobilidade e Presidente do Júri GMA).

A sessão será transmitida no dia 18 de novembro às 17:30, nos sites e páginas de Facebook do Motor24 e do Dinheiro Vivo.

Tópicos em debate

- Efeitos da pandemia nas políticas de mobilidade

- Efeitos da pandemia nos perfis de mobilidade urbana e nos transportes públicos

- A mobilidade partilhada em tempos de pandemia

- Evolução da mobilidade elétrica em Portugal

- Eficácia dos incentivos à transição energética e mobilidade elétrica

- A evolução do mercado de veículos elétricos em Portugal

- A rede e infraestrutura para a democratização da mobilidade elétrica

Tópicos da apresentação Global Mobi Awards PRIO 2020

- As novidades da edição 2020 dos prémios Global Mobi Awards PRIO

- A importância da existência de prémios para a mobilidade inteligente, sobretudo num quadro de pandemia

- As medidas especiais e de contingência na mobilidade durante o período de pandemia - organizações/empresas/cidadania.