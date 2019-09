Mostrar a importância de estar na internet

O programa Comércio Digital foi criado pela Acepi em parceria com a Confederação do Comércio Português com o intuito de sensibilizar os empresários para a importância do comércio digital.

“Este projeto destina-se a promover e a sensibilizar as microempresas de comércio e serviços que nós sabemos que têm um conjunto de carências decorrentes da evolução do comércio e do perfil do tipo de consumidores”, afirma António Teixeira, coordenador do projeto, que destaca o importante papel deste tipo de negócios na animação dos centros urbanos, apoio aos habitantes locais e na sustentabilidade do turismo.

O objetivo não é atribuir apoio financeiro, mas ajudar a dar os primeiros passos no universo online. Além das informações disponíveis na página www.comerciodigital.pt estão a ser realizados roadshows um pouco por todo o país. “Os roadshows são feitos em articulação com as associações comerciais locais que, no terreno, têm consultores digitais que depois irão continuar o trabalho de sensibilização”, explica António Teixeira.

Nestas sessões são abordados temas que vão da importância do marketing digital a estratégias de geração de tráfego ou de como deve ser feito um site, tudo para demonstrar a importância de ter uma presença online. São ainda apresentados casos de sucesso de empresas que aderiram ao digital e cujas histórias vão ser partilhadas semanalmente na TSF.

Do programa consta ainda a oferta de um voucher “3 em 1” – distribuídos nos roadshows ou requisitados online – que inclui a criação de um domínio de internet, uma caixa de correio eletrónico e uma ferramenta de apoio à construção de um site.