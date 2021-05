Movimento de defesa do ambiente procura cidadãos ativistas

Debate Movimento Faz pelo Planeta by Electrão no Auditório do LNEC. Pedro Nazareth, Vanessa Romeu, Rita Pinho Rodrigues, José Rodrigues, Vitor Pataco, Nuno Lacaste, Filipe Morais (da esq. para a dir.) (Paulo Alexandrino/Global Imagens) © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Longe vão os tempos em que conceitos como alterações climáticas, poluição ou reciclagem eram desconhecidos da generalidade da população mundial. Ao longo das últimas décadas, os impactos negativos da ação humana no ambiente tornaram-se cada vez mais evidentes com eventos climatéricos extremos, acentuando a importância da adoção de medidas que evitem atingir o ponto de não retorno. "O ser humano no planeta Terra satisfaz hoje as suas necessidades de consumo com recurso a apenas 9% de materiais reciclados", alertou Pedro Nazareth, diretor-geral da Electrão - Associação de Gestão de Resíduos, durante o lançamento do movimento Faz Pelo Planeta by Electrão. A iniciativa, apresentada esta quinta-feira, pretende selecionar bons exemplos de cidadãos e empresas que sejam atores da mudança de comportamentos para os "normalizar" e difundi-los junto da sociedade.

O projeto foi lançado no primeiro de seis debates dedicados à problemática da sustentabilidade, que contou com a participação de Pedro Nazareth, Vítor Pataco, presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), Vanessa Romeu, diretora de marketing do Lidl, José Rodrigues, do Corpo Nacional de Escutas para o Ambiente e Sustentabilidade, Rita Pinho Rodrigues, responsável de comunicação da Deco Proteste e Nuno Lacasta, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). A moderação ficou a cargo de Filipe Morais, chefe de redação do Dinheiro Vivo, parceiro da iniciativa.

Em causa está a forma como os cidadãos encaram a reciclagem de materiais e a sua ação enquanto consumidores, que pode forçar a mudança de paradigma junto das empresas. "O consumidor sente que deve ser mais exigente e criticar se um produto traz excesso de embalagem que não serve para nada, porque percebe que a sua contestação leva, muitas vezes, a que o produtor pense na forma como produz", acredita Rita Pinho Rodrigues. Para a representante da Deco, a responsabilidade ambiental não deve ser apenas atribuída às "marcas, produção ou regulamentação", mas deve ser antes uma missão comum a toda a sociedade. Exemplo disso são os números partilhados por Pedro Nazareth, que mostram que 91% das necessidades de consumo atuais são garantidas por materiais minerados, cultivados ou explorados da crosta terrestre, quando deviam ser maioritariamente provenientes de fontes recicláveis. "Se o contributo de todos os sistemas de reciclagem no mundo for de 100% de eficácia, apenas conseguimos satisfazer 30% das nossas necessidades de consumo", lembra.

Significa isto que além da importância de, a montante, alterar a forma como são fabricados os produtos, será também urgente que os cidadãos mudem a sua relação com o consumo. É aqui que entra o conceito de economia circular - reaproveitar materiais no fim do ciclo de vida de um produto e dar-lhes uma nova utilização, evitando a exploração de recursos oferecidos pelo planeta. "As nossas torradeiras são desenhadas para rebentar ao fim de algumas utilizações. Temos de desenhar as coisas para durarem mais tempo e garantir que são feitas com materiais que, em vez de serem depositados em aterros, são reintroduzidos no processo económico", explica Nuno Lacasta.

Partindo de bons exemplos de pessoas e empresas - os Big Changers e os Corporate Changers - que desenvolvem projetos sustentáveis, o movimento Faz Pelo Planeta by Electrão quer premiar estes casos e incentivar outros cidadãos e corporações a seguir o mesmo caminho. "Queremos criar uma onda verde boa, com visibilidade e que consiga promover as alterações de comportamentos individuais", remata Pedro Nazareth.

O próximo debate promovido pela iniciativa acontece a 20 de maio, no auditório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa, dedicado ao tema «Desenvolvimento sustentável no pós-pandemia».