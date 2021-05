Movimento Faz Pelo Planeta by Electrão debate sustentabilidade ambiental

Por Dinheiro Vivo 06 Maio, 2021 • 09:30 Partilhar este artigo Facebook

. Clique na imagem em baixo para ver o vídeo em direto:

O Movimento Faz Pelo Planeta by Electrão é lançado nesta quinta-feira, com um debate inaugural, a que se seguirão mais cinco, em parceria com o Dinheiro Vivo. A iniciativa conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República e apoio da Agência Portuguesa do Ambiente e do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), para além de muitos outros parceiros associativos e empresariais.

O debate decorre no auditório do LNEC, às 10.30, e conta com a presença de Pedro Nazareth, diretor-geral da Electrão, Vítor Pataco, presidente do IPDJ, Vanessa Romeu, diretora de marketing do Lidl, José Rodrigues, secretário nacional do Corpo Nacional de Escutas para o Ambiente e Sustentabilidade, Rita Pinho Rodrigues, diretora de Public Affairs e Media Relations da DECO Proteste e Nuno Lacasta, presidente da Agência Portuguesa para o Ambiente. É moderado por Filipe Morais, chefe de redação do Dinheiro Vivo.