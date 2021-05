Movimento Faz Pelo Planeta by Electrão quer mobilizar portugueses para a mudança ambiental

© Yasin AKGUL / AFP

Dinheiro Vivo 03 Maio, 2021 • 22:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O projeto tem como missão mobilizar todos os portugueses para uma mudança de hábitos mais amiga do ambiente. O Movimento Faz pelo Planeta by Electrão juntou um grupo do que chama Big Changers, ou seja, Campeões da Mudança, pessoas que decidiram mudar os seus hábitos de vida para defender o Planeta, para que contem a sua história e inspirem outros a fazer o mesmo. "É um projeto de mobilização que, partindo da promoção da reciclagem de resíduos e da economia circular, quer inspirar os diferentes setores da sociedade portuguesa a tornarem-se agentes de mudança, participando no movimento global pela defesa do planeta", explicam os promotores.

Dentro do Movimento nasce o Desafio Faz Pelo Planeta para "distinguir cidadãos, empresas, organizações não-governamentais e associações que, através das suas ações e hábitos, contribuem ativamente para o desenvolvimento sustentável". O objetivo é encontrar os próximos Big e Corporate Changers, que podem ganhar uma viagem ao Parque de Białowieża, na Polónia. As empresas vencedoras, por sua vez, podem ter acesso a planos de consultoria ambiental.

O Movimento Faz Pelo Planeta by Electrão conta com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, da Agência Portuguesa do Ambiente e do Instituto Português do Desporto e Juventude, para além de muitos outros parceiros associativos e empresariais.

O Movimento é lançado no próximo dia 6 de maio, quinta-feira, com um debate inaugural, a que se seguirão mais cinco, em parceria com o Dinheiro Vivo.

O debate terá lugar no auditório do LNEC, às 10.00, e contará com a presença de Pedro Nazareth, diretor-geral da Electrão, Vítor Pataco, presidente do IPDJ, Vanessa Romeu, diretora de marketing do Lidl, José Rodrigues, secretário nacional do Corpo Nacional de Escutas para o Ambiente e Sustentabilidade, Rita Pinho Rodrigues, diretora de Public Affairs e Media Relations da DECO Proteste e Nuno Lacasta, presidente da Agência Portuguesa para o Ambiente. Será moderado por Filipe Morais, chefe de redação do Dinheiro Vivo,