Movimento Faz pelo Planeta debate a descarbonização da economia

Movimento Faz pelo Planeta by Electrão lançou a iniciativa num primeiro debate no auditório do LNEC, no mês passado. © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Neste terceiro debate, de um ciclo de seis, o movimento Faz pelo Planeta aborda o tema "O Desafio da Descarbonização da Economia". Participam na discussão, que decorre online, Mónica Luizio, Diretora de Controlo e ID do Electrão, João Meneses, Secretário-geral do BCSD, Pedro Amaral Jorge, Presidente da APREN, Pedro Diaz Gaspar, Future Business Technology Director da CEIIA e o Big Changer Gonçalo Ferreira de Carvalho. A diretora do Dinheiro Vivo, Joana Petiz, modera a conversa.

Qual o verdadeiro papel das empresas na descarbonização da Economia? Quem é que está de facto a participar ativamente na descarbonização? Quais as metas de descarbonização para 2030? Estas são algumas das questões que vão estar em discussão.

O Movimento Faz pelo Planeta by Electrão é um projeto de mobilização que, partindo da promoção da reciclagem de resíduos e da economia circular, quer inspirar os diferentes setores da sociedade portuguesa a tornarem-se agentes de mudança, participando no movimento global pela defesa do planeta.

O Movimento juntou um grupo de Big Changers para que todos possam ser inspirados pelas suas histórias e ações. São pessoas que decidiram mudar os seus hábitos para defender o Planeta. As suas histórias são marcadas pela preocupação com o Ambiente e por ações que mobilizaram outros cidadãos a mudarem também.