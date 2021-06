Faz pelo Planeta promove debate sobre "Economia Circular e Bioeconomia"

Lisboa - 06/05/2021 Debate Movimento Faz pelo Planeta by Electrão no Auditório do LNEC. (Paulo Alexandrino/Global Imagens) © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Quais os principais desafios atuais da economia circular? Que oportunidades nascem da bioeconomia? Como se medem os contributos da economia circular e da bioeconomia para a sustentabilidade do planeta? Estas são algumas das questões que estarão em debate esta quinta-feira, em mais uma mesa redonda do movimento Faz pelo Planeta by Electrão.

Este quarto debate, subordinado ao tema "Economia Circular e Bioeconomia", conta com a presença de Susana Ferreira, responsável de operação do Electrão, Ricardo Rato, diretor de Inovação da ISQ, Filipa Pantaleão, diretora técnica, da EGF, José Melo Bandeira, country manager da Veolia, Vanda Dores, diretora de Serviços de Estratégia da Direção-Geral de Política do Mar e as Big Changers Catarina e Rita Leitão. Joana Petiz, diretora do Dinheiro Vivo, modera a discussão.

O Movimento Faz pelo Planeta by Electrão é um projeto de mobilização que, partindo da promoção da reciclagem de resíduos e da economia circular, quer inspirar os diferentes setores da sociedade portuguesa a tornarem-se agentes de mudança, participando no movimento global pela defesa do planeta.

O Movimento juntou um grupo de Big Changers, ou seja, pessoas que decidiram mudar os seus hábitos para defender o planeta. As suas histórias são marcadas pela preocupação com o ambiente e por ações que mobilizaram outros cidadãos a mudarem também.