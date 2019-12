Paula Panarra. “Tecnologia vai ser posta ao serviço da economia”

Para Paula Panarra, a líder da Microsoft Portugal, a tecnologia vai assumir um papel de relevo na próxima década. Olhando para o futuro, à luz do tema “Portugal na próxima década”, destaca que o futuro ficará marcado pela “necessidade de tirar partido da tecnologia e da forma como esta pode ser integrada”.

Mesmo olhando para o futuro, Paula Panarra faz questão de reconhecer a transformação que a indústria sofreu nos últimos anos, nomeadamente no acesso às potencialidades da tecnologia no mundo dos negócios. “Uma pequena empresa portuguesa pode aceder à mesma tecnologia que uma grande empresa”, exemplifica, sublinhando que “a tecnologia vai ser posta ao serviço da economia”, em diversos setores.

Mas, com a preparação para o futuro como tema da conferência, a diretora-geral da Microsoft Portugal aponta que é necessário investir em competências e formação neste panorama, nomeadamente através da “preparação da população ativa”.

Se há tema que está na ordem do dia no panorama da tecnologia é a rede móvel 5G. Paula Panarra destaca que “o 5G vai ser, na próxima década, uma inovação com impacto para todos os setores”, mas que antes desse dia chegar ainda há trabalho a fazer. “Há um caminho a fazer, mas sem dúvida que o país tem todo o talento e infraestruturas para tirar partido disso.”