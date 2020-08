João Laborinho Lúcio, presidente da ICF Portugal, explica o que é o coaching no arranque desta parceria com o Dinheiro Vivo. Todas as semanas, às quartas-feiras, um coach profissional responde a uma pergunta sobre esta atividade, cuja grande missão é desenvolver o potencial máximo de cada um, nas suas variadas dimensões, contribuindo para o bem-estar das empresas e das pessoas que nelas trabalham.

Veja o vídeo.