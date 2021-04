Portugal a desconfinar em emissão especial em direto segunda-feira

Dinheiro Vivo 04 Abril, 2021 • 19:45 Partilhar este artigo Facebook

Depois de uma emissão especial conjunta a marcar o primeiro ano de vida em pandemia, o Dinheiro Vivo, o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias e O Jogo juntam­ ­se uma vez mais para uma emissão especial conjunta e em direto nos sites e nas redes sociais, no dia em que o desconfinamento arranca, com o regresso às aulas dos alunos do segundo e terceiro ciclos e a reabertura do comércio local, esplanadas e algumas outras atividades.

Dos transportes às escolas, das feiras às lojas tradicionais, dos hotéis às esplanadas e aos ginásios, com temas que vão da pandemia à vacinação, da recuperação económica à educação, passando pelo desporto, um dia em que se faz o retrato de como o país vive o primeiro momento de reabertura ao fim de mais de quatro meses de confinamento.

Uma emissão especial para acompanhar nos sites do Global Media Group, segunda-feira, a partir das 7.30.

Veja aqui o programa:



07h45

O regresso do trânsito à cidade e eeportagem na Escola Teixeira Lopes, em Gaia, seguida de conversa em Direto com: Filinto Lima, presidente da ANDAEP, João Dias da Silva, secretário-geral da FNE, e Jorge Ascenção, presidente da CONFAP



09h30

Reportagens na feira e no comércio tradicional na Rua Santa Catarina, Porto, seguida de entrevistas a Artur Trindade, presidente da Associação de Feirantes do Porto, Douro e Minho, e a Fernando Sá, presidente da Associação de Feiras e Mercados da Região Norte.



11h30

Reportagens no regresso das esplanadas e Um Café Com no Seen, no topo do Hotel Tivoli, em Lisboa, com Miguel Garcia, diretor Regional de Operações da Minor Hotels para os Urban Hotels Portugal, Miguel Pina Martins, fundador da Science4You e líder da Associação de Marcas de Retalho e Restauração, e Álvaro Covões, promotor e empresário de espetáculos, dono da Everything is New.



15h00

Conversa no Terminal de Cruzeiros de Leixões com: Raquel Duarte, pneumologista e Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades, para o balanço do desconfinamento e as perspetivas futuras de mobilidade com o passaporte da vacinação.

18h00 Conversa em direto num ginásio, seguida de reportagem com um grupo de corrida e no Clube de Andebol de Leça