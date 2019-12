Proença de Carvalho destaca desafios para empresários portugueses

Os empresários portugueses enfrentam cinco desafios para a próxima década, sobretudo a nível económico e tecnológico. Esta foi a antevisão feita por Daniel Proença de Carvalho, presidente do conselho de administração do Global Media Group, na abertura da conferência do 8.º aniversário do Dinheiro Vivo, que decorre no Salão Nobre da CCIP – Câmara de Comércio e Indústria de Portugal.

A desaceleração da economia europeia, a recessão da Alemanha (“um dos principais clientes de Portugal”), a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China (“ou entre a China e os Estados Unidos) foram apontados por Proença de Carvalho durante a intervenção.

“Estes desafios levantam fortes preocupações junto dos empresários, sobretudo ao nível das exportações, do turismo e do emprego” e podem mesmo “vir a interromper o ciclo virtuoso que temos vivido nos últimos anos”.

A tecnologia foi o quinto desafio elencado pelo presidente do grupo que detém o Dinheiro Vivo. “Estas inquietações exigem aos empresários uma dinâmica de investimento e de emprego.

Atenção aos media

Os espetadores da conferência também ouviram um alerta para a sustentabilidade da comunicação social em Portugal. O chairman do Global Media Group lembrou mesmo as preocupações levantadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no início desta semana.

“Queríamos sensibilizar os empresários e gestores para a sustentabilidade deste pilar fundamental da democracia. As sociedades democráticas, ao longo das últimas décadas, promoveram liberdades, crescimento e oportunidades de emprego. Este modelo está a ser ameaçado porque começa a ser difícil distinguir a verdade da mentira. A comunicação social está a ser submersa por meios que não respeitam as regras deontológicas”, notou Proença de Carvalho.

Apesar desta situação, o gestor deixou esta garantia: “o Global Media Group tem resistido e continuará a ser um baluarte da informação e também da opinião de referência”.