PWN Lisbon. O programa de mentoring para mulheres está de volta e com candidaturas até janeiro

Mulheres no local de trabalho. © Unsplash

Dinheiro Vivo 11 Dezembro, 2020 • 16:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta é uma iniciativa ímpar, que se destina a mulheres de diferentes setores e níveis de carreira, quer ocupem cargos de gestão intermédia com a ambição progredir, ou cargos de liderança com pretensão a ascender a posições com maior desafio e responsabilidade.

Ao longo dos últimos anos, mais de 350 mulheres participaram no programa e cerca de 82% conseguiram alcançar os objetivos definidos, incluindo promoções, mudanças de carreira ou um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

Durante o período do PWN Lisbon, as participantes são devidamente acompanhadas por mentores especializados na área, homens e mulheres, que atuam em regime de voluntariado.

"Chegamos a esta 10.ª Edição do nosso Programa de Mentoring com um capital de experiência muito relevante, assente na capacidade e dedicação dos nossos mentores e "anjos" e energizados pelo impacto que o programa tem tido ao longo das suas edições nas nossas mentees", afirma Maria Antónia Torres, coordenadora nacional do Programa de Mentoring da PWN Lisbon, em comunicado.

A ideia é que cada participante defina, no início do percurso, objetivos que permitam traçar um processo de trabalho. Ao longo do programa, estão previstas reuniões presenciais, trabalhos individuais, partilha de conhecimento, orientação profissional, entre outras atividades que serão sempre definidas pela dupla - mentor e participante - e alinhadas com as metas a atingir.

As inscrições podem ser feitas na página oficial do programa, até 15 de janeiro.