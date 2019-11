Recorde de candidatos reflete bom momento da economia

A gala dos Prémios Millennium Horizontes distinguiu 39 empresas, dos mais variados setores e de todo o país. O norte representou metade das mais de duas mil candidaturas. A cerimónia realizou-se nesta quinta-feira no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, perante perto de 300 convidados, e contou com a participação do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.

A gala da terceira edição dos Prémios Millennium Horizontes juntou perto de 300 convidados no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, para celebrar o mérito empreendedor. Os principais agentes da economia estiveram lá, do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, ao presidente da CIP, António Saraiva, representantes do IAPMEI, do Turismo de Portugal, do banco, e das empresas responsáveis por um “momento bom” da economia, como referiu Nuno Amado, presidente do conselho de administração do Millennium bcp.

Apesar das fragilidades identificadas como alvos a abater, os agentes do setor prometem combater e transformar essas debilidades em oportunidades. Oportunidades, aqui, referem-se a inovação, investimento, exportação e internacionalização, temas e categorias em destaque na gala de entrega dos 39 prémios. As vencedoras foram escolhidas entre 65 finalistas, apuradas de um total de 2167 candidaturas promovidas por 1035 empresas, numa iniciativa promovida pelo banco em parceria com o Global Media Group.

“Para falar deste prémio, temos de ver o que aconteceu às empresas vencedoras no primeiro e segundo ano: o seu crescimento disparou”, disse Luís Castro Henriques, presidente da AICEP e membro do júri. “Uma das vencedoras vai mesmo fazer um dos maiores investimentos deste ano.”

“Não há internacionalização, crescimento ou competitividade sem inovação. A inovação é uma competência de competências. Também a banca está a apostar na inovação. Temos de fazer negócios mais depressa e as empresas já perceberam isso. Não fazem depender os investimentos dos humores”, disse, por seu lado, Jorge Portugal, diretor-geral da Cotec Portugal, outro dos membros do júri. “O que nos preocupa são as empresas que têm baixa capacidade tecnológica, baixa aposta na qualificação dos recursos humanos. Estamos a apostar na capacitação das empresas”, garantiu.

Daí às manifestações sustentadas pelos responsáveis do Millennium bcp vai um passo coerente. “O Millennium bcp é o banco líder no apoio às PME e o primeiro banco privado em Portugal em volume de crédito ao setor privado”, ilustra Nuno Amado. “Nós estamos presentes nos bons e nos maus momentos. Este é um bom momento e o reconhecimento do mérito e excelência empresarial faz todo o sentido”, prosseguiu.

Sobre os prémios, o banqueiro mostrou-se satisfeito: “Praticamente duplicámos o número de candidaturas face ao ano passado. E temos o país todo representado. Como é natural no tecido industrial e empresarial, tivemos uma participação muito maior do norte, com 50%, Lisboa e Vale do Tejo 28%, 11% no interior e 7% no centro.”

Já o vice-presidente da Comissão Executiva do Millennium bcp, João Nuno Palma, lembrou que desde 2017 este prémio mobilizou 3500 candidaturas. “Nesta edição aumentamos as categorias e quisemos distinguir um maior número de vencedores. O país e as empresas estão de parabéns”, considerou. Até porque “foi com os empresários que Portugal ultrapassou uma das maiores crises das últimas décadas”. João Nuno Palma referiu ainda que o volume de negócios dos clientes BCP representa 83% do PIB português. “Os nossos clientes têm um impacto direto em 61% das exportações nacionais e 48% do VAB criado em Portugal. Pelo segundo ano consecutivo, somos o banco principal das empresas, com uma quota de mercado de 18,1%. E o banco número 1 na utilização das linhas de crédito em Portugal. E somos também o banco número 1 da PME Líder, o banco PME Excelência, com mais de 25% de quota de estatutos atribuídos”, enumerou o responsável.

Portugal exporta mais de 90 mil milhões neste ano

“O futuro de Portugal depende da capacidade de internacionalização das empresas”, considerou o secretário de Estado da Internacionalização, na Gala de Entrega dos Prémios Millennium Horizontes. Uma frente que tem registado avanços significativos, espelhados também no percurso das 39 empresas vencedoras. “Neste ano Portugal vai ultrapassar pela primeira vez os 90 mil milhões de euros de exportações em bens e serviços, com o seu peso no PIB a chegar aos 44%”, revelou Eurico Brilhante Dias.

O governante assinalou a relevância deste indicador, porque “apesar de o PIB estar a crescer, as exportações continuam a crescer a um ritmo superior”. E sublinhou também que para este resultado tem contribuído decisivamente a captação de investimento direto estrangeiro, que “tem um carácter eminentemente exportador”.

Mas nem tudo são rosas na internacionalização da economia portuguesa. É preciso continuar a diversificar mercados, disse, nomeadamente, porque “uma em cada duas empresas exportadoras vende apenas para um mercado”, sendo muitas vezes Espanha ou Angola. Por outro lado, o número de empresas exportadoras não tem crescido de forma significativa, alertou.

O objetivo do governo é elevar o peso das exportações acima dos 50% do PIB até 2030. Para já, a quota de mercado de Portugal no comércio mundial subiu 18% no ano passado, revelou o governante.