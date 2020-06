Renascimento industrial da Europa em debate

A COTEC Innovation Summit terá lugar na próxima segunda-feira, dia 22, num formato 100% digital.

“Será o futuro da Europa a indústria? Se sim, o que terá que ser feito e em que áreas?”. A questão, lançada por Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC é o ponto de partida para a COTEC Innovation Summit 2020, que acontece na segunda-feira, em formato inteiramente digital e que tem como tema “Do 4.0 ao Renascimento Industrial: os próximos passos numa era pós-covid19”.

A pandemia “veio trazer disrupção e pôr a nu as cadeias de valor e os riscos que surgem quando existe uma dependência de um só país e fornecedor. ”, assume Jorge Portugal. O diretor-geral da COTEC sublinha o facto de o evento ser a primeira grande conferência digital do ano, trazendo à discussão o futuro da indústria, as relações com a indústria 4.0 e a questão ambiental, num momento em que a Comissão Europeia aponta a necessidade de uma nova política industrial a nível comunitário.

A preocupação da Comissão – que já tem reflexos em França e na Alemanha, os dois gigantes industriais europeus – surge como resposta à iniciativa made in China 2025, com a qual o gigante asiático pretende alcançar o estatuto de “fabricante de alto valor acrescentado”. “A discussão não pode ser feita sem perceber bem o momento vivido pela China, que influenciou a resposta dos Estados Unidos com o America First e teve já reflexos no Japão, que está a inverter o offshoring que tinha feito de alguma da sua produção industrial para a China”, lembra o diretor-geral da COTEC.

Com a redefinição das parcerias entre os vários blocos económicos mundiais na ordem do dia, o reequilibrar da relação com a China será um dos temas em análise na COTEC Innovation Summit.

O estado da inovação e das tecnologias 4.0, o repensar das cadeias de valor numa ótica mais fechada e o modo como estas se poderão articular com o papel desempenhado pelas médias empresas exportadoras – o motor da economia europeia – e o modo como a Europa está (ou não) preparada para uma próxima crise global, serão outros aspetos em discussão ao longo do dia.

A conferência, conta com a participação institucional do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira. Terá também entre os oradores convidados Iris Plöger, da Federação das Indústrias Alemãs, Jacques Kruse Brandão, da ECSO – Organização Europeia de Cibersegurança, Yves Paindaveine, da Comissão Europeia e Rossana Merola, da Future Work Initiative.

“Este é um debate com muitas facetas, o que justifica a multiplicidade de painéis”, refere Jorge Portugal, que sublinha que para este renascimento as premissas não podem ser “mais do mesmo”.. “O repensar da indústria – que hoje é muito mais do que o chão de fábrica, são também as cadeias logísticas, o marketing, os centros de ID – tem de ter em conta uma economia de baixo carbono e o papel desempenhado pelas tecnologias 4.0”, refere. Neste contexto, há que reequacionar as cadeias de valor, nomeadamente privilegiando a proximidade entre os locais de produção e os centros de ID. “Ser made in Europe significa produzir com mais qualidade e tirar o máximo proveito do recurso ao 4.0, com produtos mais inteligentes e com melhor desempenho”, afirma Jorge Portugal.