Secretário de Estado da Internacionalização na conferência da AICEP

O presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, na segunda sessão da Conferência AICEP 2020, moderada por Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo. © Paulo Spranger

Dinheiro Vivo 17 Novembro, 2020 • 16:12 Partilhar este artigo Facebook

A terceira sessão da conferência anual Exportações & Investimento, da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) realiza-se esta sexta-feira, às 15h, e conta com a participação do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, e do presidente da Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva.

A intervenção do governante será sobre o "Programa Internacionalizar 2030". Já o presidente da CIP

falará sobre "O impacto da pandemia no comércio externo".

A abertura e fecho da iniciativa ficará a cargo de Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias.

A conferência pode ser acompanhada no Dinheiro Vivo em live streaming a partir do auditório da AICEP, em Lisboa.