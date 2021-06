Selo de Qualidade certifica entidades na Rota do Românico

Selo reconhece entidades que promovem o turismo nos doze municípios da região. © Foto: D.R.

A Rota do Românico (RR) atribuiu 191 Selos de Qualidade a entidades que, de várias formas, promovem a cultura, a gastronomia e o turismo nos municípios que fazem parte da Rota. A distinção insere-se no âmbito do Sistema de Valorização de Produtos e Serviços Turísticos da Rota do Românico, destinados à promoção de um patamar de qualidade uniforme dos produtos e serviços prestados aos turistas e visitantes da região.

O sistema tem como objetivo criar uma imagem de prestígio e de qualidade de produto e serviço e contribuir para a melhoria da oferta turística do território da RR, aumentando a sua atratividade e visibilidade, e reforçar a cooperação entre os agentes económicos e institucionais, locais e regionais.

Os primeiros selos foram entregues em 2016 a 84 entidades. Desde essa data, não param de aumentar o número de empresas certificadas pela RR.

Com dois anos de vida, a "Infusões com História", está prestes a receber a distinção. "Trabalhamos com a infusão de plantas associadas ao território da RR, divulgando desta forma a Rota e preservando as plantas que nascem e crescem na região", referiu Miguel Moreira, um dos responsáveis pela empresa. Com sede em Baião, a entidade que comercializa as infusões "Misturas do Romântico", "Infusão do Mato" e "Montanha de Sensações" deverá receber o selo ainda este ano.

Alojamentos, restaurantes, empresas de produção e comercialização de produtos locais representam a maioria das entidades certificadas. Na última candidatura para a atribuição do Selo de Qualidade, foram certificadas 20 unidades de alojamento, 30 restaurantes e 16 produtores/comerciantes de produtos locais, como vinho, doçaria e artesanato.

Na distribuição territorial pelos 12 municípios abrangidos pela Rota do Românico, destaque para os 16 Selos de Qualidade atribuídos, até agora, a Felgueiras.

O Comité de Avaliação das candidaturas ao Selo de Qualidade é constituído, para além da Rota do Românico, por representantes de dez entidades, do meio académico e associativo.