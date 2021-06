SIC liderou audiências no dia do jogo entre Países Baixos e Àustria

©

Dinheiro Vivo 18 Junho, 2021 • 15:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Países Baixos receberam e venceram a Áustria por 2x0, num jogo que apurou a seleção da casa para a fase seguinte da competição. Os golos de Depay e de Dumfries permitiram que a equipa fizesse uma exibição tranquila perante os seus adeptos. A TVI foi a estação que transmitiu em direto a partida e contou com uma audiência média de 978 mil telespectadores, ou seja, cerca de 19.7% das pessoas que estavam a assistir naquele momento televisão no lar. Este foi o quarto programa mais visto do dia, ficando atrás das telenovelas da SIC e TVI e do Jornal da Noite da SIC. O jogo foi transmitido em simultâneo pela Sport TV1, que somou uma audiência média de 60 mil telespectadores e um share de 1.2%.

(Pode ver o ranking de jogos mais vistos aqui: https://euromonitor.mbww.pt/page.aspx?id=1279).

Mais cedo nesse dia, a Sport TV1 transmitiu em direto e em exclusivo a vitória da Ucrânia por 2x1 frente à Macedónia do Norte. Num jogo com duas grandes penalidades desperdiçadas, o canal verificou uma audiência média de 26 mil telespectadores e um share de 1.2%. Às 17h o canal emitiu o Dinamarca x Bélgica. A equipa da casa quis vingar a derrota da 1.ª jornada e até entrou no jogo a vencer com um golo de Poulsen. No entanto, os "Diabos Vermelhos" deram a volta ao resultado na segunda parte, apurando-se, assim, para a fase seguinte do torneio. Thorgan Hazard e Kevin de Bruyne fizeram os tentos belgas, numa partida vista, em média, por 65 mil portugueses.

SIC liderou o dia e Sport TV1 cresceu em share (%)

No dia de ontem, a SIC manteve a liderança de canais com um share de 20.8%, sendo, inclusivamente, o único canal generalista a ultrapassar o seu share acumulado de maio. A TVI foi o segundo canal mais visto, atingindo um share de 16.9%, menos 0.3 p.p. face à média de maio. Já a Sport TV1 voltou a crescer em share de audiências (+0.4 p.p.) fruto da transmissão dos jogos do EURO 2020.

Minuto a minuto TVI: Países Baixos x Áustria

Na análise ao minuto do jogo que apurou os Países Baixos para os oitavos de final, verifica-se um crescimento do interesse pelo jogo, à medida que este foi avançando. A segunda parte verificou uma performance superior à primeira (22.4% de share vs. 18.5%), sendo que o pico máximo de audiências se deu já perto do apito final. Nesse período, mais de 1.3 milhões de portugueses estavam sintonizados na estação de Queluz.

Perfil do jogo cativou indivíduos com 35 e mais anos

O perfil desta partida esteve em linha com os restantes jogos da competição, embora tenha captado faixas etárias mais jovens. Ainda assim, houve uma predominância masculina, havendo uma maior afinidade a partir dos 35 anos.

Pode ver todas as análises de audiências sobre o EURO 2020 em https://euromonitor.mbww.pt/

Fonte: Elaborado por Initiative/Mediabrands Insight sobre dados CAEM/Gfk reproduzidos em YUMI - Mediamonitor; Alvo Ind. 4+ anos; Indicador de audiência utilizado em todas as análises: Total Dia.