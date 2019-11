As equipas de investigação da Altice Labs criaram nas últimas décadas soluções tecnológicas que melhoram os cuidados de saúde e o bem-estar das populações.

Plataformas digitais que garantem maior segurança e autonomia a idosos sozinhos ou que possibilitam acompanhamento médico especializado em regiões onde há poucos médicos especialistas. A evolução no universo das tecnologias da informação não para e pode ter aplicações em várias áreas do quotidiano. Uma realidade a que a Altice Labs acompanha a par e passo, já que a necessidade de compreender de que modo a inovação tecnológica pode ser aplicada no dia-a-dia do cidadão comum faz parte do ADN da empresa.

Só em 2015, a aplicação Medigraf permitiu que mais de 3600 consultas de cardiologia pediátrica fossem realizadas remotamente. A plataforma foi criada para dar resposta à escassez de médicos especialistas em determinadas zonas do país, muito ligada à unidade de cardiologia pediátrica do Hospital Pediátrico de Coimbra. Contudo, ao longo dos últimos 20 anos, ganhou novas funcionalidades e estendeu-se a outras instituições de saúde, inclusive em países como São Tomé e Príncipe e Angola. “No caso concreto da cardiologia pediátrica, se não existisse esta solução, pacientes grávidas ou bebés muito novos seriam obrigados a fazer viagens para ser avaliados”, alerta Bernardo Cardoso, responsável pela área de investigação em televisão, digital e internet da Altice Labs.

A Medigraf é considerada uma solução “madura” em termos de tecnologia e tem como elemento diferenciador permitir que no mesmo canal sejam comunicados elementos complementares de diagnóstico. “Um médico de clínica geral pode realizar uma ecografia ao mesmo tempo que é acompanhado remotamente pelo especialista”, explica Bernardo Cardoso, acrescentando que também são possíveis cenários de consulta offline.

A SmartAL (Smart Assisted Living) é outra solução tecnológica nascida do trabalho de investigação realizado pela Altice Labs. Bastante mais recente em termos tecnológicos, permite a monitorização remota de forma pouco intrusiva, e tem por base a instalação em casa dos utentes de equipamentos que permitem a recolha, o mais automática possível, de um conjunto de indicadores que podem ser usados para dar uma imagem do estado de bem-estar do indivíduo monitorado.

É uma solução especialmente útil nos casos de idosos que vivam sozinhos ou isolados e que, embora autónomos, necessitam de acompanhamento regular. “Para o desenvolvimento da SmartAL foram tidos em conta os conceitos de utente, cuidador formal e de cuidador informal, sendo que o cuidador informal pode ser um vizinho, um amigo, um filho ou um pai – qualquer pessoa escolhida pelo utente”, explica Bernardo Cardoso.

A SmartAL vai coligir vários indicadores – que incluem os sinais vitais mas também outro tipo de dados -, integrando-os depois numa plataforma central a que todos os cuidadores têm acesso. Além disso, é ainda possível gerar alertas caso algum parâmetro revele falhas.

Tendo em conta que este é um público alvo pouco familiarizado com a tecnologia, houve a preocupação de incluir a televisão interativa como elemento central de comunicação com o utilizador. O televisor funciona como ponto de display de informação e pode ser usado para diversas funções: relembrar o horário da toma de um medicamento, alertar para a necessidade de fazer uma pequena caminhada ou lembrar a data e horário de uma consulta. O televisor pode também ser utilizado pelo utente para inserir dados como o peso ou a tensão arterial ou, caso a medição seja feita de forma automática, apresenta esses dados.