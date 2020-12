Tecnologia pode ajudar no desafio da sustentabilidade

Francisco de Almeida Fernandes 05 Dezembro, 2020 • 06:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O tema da igualdade de género não é novo, mas cada vez mais as empresas, nomeadamente em setores como o das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), procuram um equilíbrio entre sexos nas suas estruturas. Apesar da evolução, as conquistas estão, para Catherine Chen, longe de serem suficientes. "Na era digital, não precisamos só de mais mulheres representadas na indústria, precisamos, sim, de mais mulheres líderes", defendeu a responsável da Huawei durante a sua intervenção na Web Summit 2020. Naquele que é o maior evento tecnológico do mundo, a multinacional chinesa, que este ano voltou a ser parceira oficial da cimeira, dedicou parte da sua programação ao debate sobre o papel das trabalhadoras na indústria.

Se dúvidas existissem sobre a falta de representatividade feminina nas organizações, o Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) alertou, em outubro, que ao ritmo atual a União Europeia "está, pelo menos, a 60 anos de conquistar a paridade" nas empresas. No ranking, Suécia, Dinamarca e França ocupam os lugares cimeiros, enquanto países como a Grécia, Hungria e Roménia se mantêm no fim da lista. "A pandemia de coronavírus representa uma séria ameaça ao progresso da igualdade de género que não podemos suportar. Mais do que nunca, os responsáveis políticos têm de usar os resultados deste índice para criar soluções inclusivas", realçou Carlien Scheele, diretora do EIGE. O resultado da desigualdade torna-se evidente com números como os divulgados pela Fortune Global 500 - entre os CEO, apenas 7,4% são mulheres. Da mesma forma, Catherine Chen aponta que o setor das TIC conta com 20% a 30% de mão de obra feminina, valor que considera insuficiente.

Na sessão «Overcoming gender imbalance and enpowering women in the tech industry», na quinta-feira, Jane Frankland moderou uma conversa entre mulheres que contrariam o preconceito de que a tecnologia deve ser um domínio masculino. As trabalhadoras estão, diz, "sub-representadas em empregos nas TIC, em cargos de gestão e em carreiras académicas", enquanto "os homens têm quatro vezes mais probabilidades de se tornarem especialistas em TIC".

Além da exigência acrescida e da remuneração diferenciada, a ativista e empreendedora lembrou ainda que os obstáculos são colocados desde o princípio do percurso profissional, exemplificando com as líderes de startups, que têm, afirma, acesso a menos 23% do financiamento disponível. "É tempo de enfrentar este problema", defende.



Qualificação é a chave



Caminhar na direção de uma sociedade mais justa e inclusiva é um percurso desejado, mas longo e demorado. A vice-presidente sénior da Huawei, que acumula 26 anos de experiência no ramo, acredita que parte da solução passa por uma maior aposta na qualificação das mulheres para "oferecer-lhes mais oportunidades e ajudá-las a obter as competências básicas de que necessitam para competirem na economia digital".

Catherine Chen defende ainda outros dois eixos de ação fundamentais - quebrar estereótipos associados à incapacidade feminina em trabalhar a tecnologia, mas também investir em políticas públicas, como pede a Estratégia da União Europeia para a Igualdade de Género 2020-2025.

No campo da educação, a gigante chinesa tem vindo a apostar, continuamente, na criação e implementação de programas que potenciam o surgimento de talentos nas TIC. Além de iniciativas globais como o Seeds for the Future, que promove a partilha de conhecimento entre os melhores estudantes universitários, incluindo portugueses, e a equipa de especialistas da empresa, a multinacional apresentou em Portugal, este ano, o projeto ICT Academy.

Presente em 72 países, tem como objetivo a aproximação entre universidades e as necessidades reais do mercado de trabalho através da disponibilização de cursos e certificações gratuitas. Big data, cloud computing, inteligência artificial, internet das coisas ou 5G são as principais áreas de foco, que permitem aos alunos e professores contactar com as tecnologias que estão a moldar o futuro.

Com esta aposta, a Huawei pretende reforçar a cooperação da academia com a indústria, mas sobretudo espalhar as sementes para o desenvolvimento de futuros líderes. Ao longo dos próximos cinco anos, a tecnológica prevê investir, através do ICT Academy Development Incentive Fund, cerca de 50 milhões de dólares no programa.

A iniciativa está integrada no Tech4All, lançado em 2019 com cobertura internacional, a missão de responsabilidade social da multinacional cuja ação se divide em quatro eixos prioritários - a educação, proteção ambiental, saúde e o desenvolvimento económico. Através de projetos nacionais dá corpo à estratégia de colocar a tecnologia ao serviço da sociedade, ajudando a enfrentar alguns dos seus maiores desafios e garantindo que ninguém fica para trás na onda da digitalização. Com o investimento na formação, Catherine Chen espera "que surjam mais mulheres brilhantes na indústria de tecnologia para um futuro mais igual, aberto e diverso".