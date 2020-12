"Transição digital é um forte acelerador da recuperação económica"

Francisco de Almeida Fernandes 12 Dezembro, 2020 • 05:22 Partilhar este artigo Facebook

Apesar das incertezas que marcam o próximo ano em termos económicos, representantes políticos, instituições internacionais e o setor privado não têm dúvidas sobre a importância da digitalização como fator decisivo de competitividade. Na quarta-feira, o Forum Europe reuniu um conjunto de especialistas europeus numa conferência virtual dedicada a "Acelerar a transição para a Economia Digital", em que participou Ricardo Castanheira, Conselheiro Técnico para o Digital da Representação Permanente de Portugal na União Europeia (UE).

"Acreditamos e gostamos de dizer que Portugal é uma nação startup", disse, acrescentando a intenção de colocar a Europa no mesmo rumo. A presidência portuguesa do Conselho da UE arranca no início de janeiro e a aposta no digital será uma das suas cinco prioridades. A estratégia, explicou, assenta em três princípios essenciais: o papel da transição digital na retoma económica, o desenvolvimento digital das cidades e empresas e a democracia digital, fazendo da Europa uma referência global. "A transição digital é um acelerador forte da recuperação económica, que, em conjunto com a transição verde, é uma oportunidade única para fortalecer o mercado único", defendeu.

Andrew Williamson, vice-presidente para Global Government Affairs and Economic Advisor da Huawei, concorda e sublinha que "os países mais digitalizados vão recuperar mais rapidamente", mas também que o investimento nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) "será a melhor forma para garantir um futuro mais próspero".

Apesar de especialistas e políticos anteciparem, nos últimos anos, o potencial transformador da tecnologia nas sociedades, a pandemia serviu como confirmação final de que esse deve ser o caminho a seguir não amanhã, mas hoje. Para Thibaut Kleiner, da Comissão Europeia, este é o "momento para dar um forte impulso à recuperação económica e torná-la mais eficiente", garantindo que os Estados-membros fazem "uma boa utilização dos fundos comunitários" do próximo quadro europeu de apoio. Esse é, aliás, o plano já anunciado pelo governo português, que pretende investir perto de três mil milhões de euros na transição digital do país, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Mais de metade dos fundos deverá ser alocado à digitalização da administração pública, seguindo-se a aposta na Indústria 4.0 e no ensino digital.

Competitividade europeia

Andrew Williamson aproveitou o debate promovido pelo Forum Europe para citar o relatório de 2019 do Fundo Monetário Internacional, que estabelece uma correlação entre o crescimento económico dos países em 2021 e a sofisticação da sua economia digital. Além do investimento de cada Estado-membro, será necessário, acredita Ricardo Castanheira, que a UE aposte na infraestrutura e conectividade internacional através do estabelecimento de ligações entre a Europa e o resto do mundo. "Cabos submarinos têm estado maioritariamente concentrados no hemisfério norte e, para conseguirmos a liderança digital europeia, é decisivo garantir rotas novas, seguras e robustas", afirma. Uma destas autoestradas digitais deverá conectar o velho continente à América Latina, através de Lisboa, e inaugurada pela presidência portuguesa no Conselho da UE já no próximo ano.

Este será um passo essencial para tornar a Europa mais competitiva, criando um ambiente atrativo que fomente o empreendedorismo e a fixação de startups. É importante "harmonizar e maturar o ecossistema digital europeu", defende. Para Williamson, "as empresas precisam de um sinal dos governos de que existe um verdadeiro compromisso no investimento na transição para uma economia digital" para uma recuperação consistente. Infraestrutura digital, desenvolvimento de competências, promoção da digitalização industrial, inovação digital e dinamização do ecossistema devem ser, diz, as cinco prioridades para os decisores políticos.