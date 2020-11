Veja a Conferência AICEP "Exportações e Investimento"

Luís Catro Henriques, presidente da Aicep, fala na abertura de mais uma conferência anual Exportações & Investimento. © Paulo Spranger/GI

O presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Luís castro Henriques, lança a segunda sessão da conferência anual "Exportações e Investimento" com um balanço do ano e da atividade da agência "no apoio às empresas afetadas pela pandemia e na captação de investimento em circunstâncias adversas".

A sessão conta ainda com a participação de Luís Cabral, Professor de Economia da Universidade de Nova Iorque, que vai analisar "as macro tendências do século XXI, a pandemia, os seus efeitos e perspetivas para Portugal".

Acompanhe aqui a transmissão em direto.