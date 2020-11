Por Dinheiro Vivo 18 Novembro, 2020 • 17:20 Partilhar este artigo Facebook

O impacto da pandemia no setor da mobilidade é o tema central da primeira de uma série de conversas sobre mobilidade inteligente, as Mobi Talks, promovidas pelos Global Mobi Awards PRIO, os prémios para a mobilidade inteligente, uma organização do Global Media Group (GMG), através das suas marcas Dinheiro Vivo e Motor24

O debate é conduzido por Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias e contará com a presença, em estúdio, de Eduardo Pinheiro (secretário de Estado da Mobilidade), Emanuel Proença (Administrador da PRIO) e Henrique Sanchez (Presidente da UVE- Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos), juntando-se de forma digital, por videoconferência, Rui Pelejão (moderador) e Robert Stussi (especialista em mobilidade e Presidente do Júri GMA).

A sessão pode ser seguida, hoje, pelas 17h30, nos sites e páginas de Facebook do Motor24 e do Dinheiro Vivo . E também na página da iniciativa Mobi Global Awards.