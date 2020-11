Veja em direto: Conferência Exportações & Investimento

Lisboa, 05/11/2020 - Segunda sessão no auditório da AICEP teve como Keynote Speaker Luís Cabral, Professor de Economia na Universidade de Nova Iorque, que abordou tema Macrotendências, Pandemia e Perspetivas para Portugal, e o Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, fará um Balanço do ano de 2020 - A atividade da Agência no apoio às empresas afetadas pela pandemia e na captação de investimento em circunstâncias adversas. Apresentação de Rosalia Amorim directora Editorial do Dinheiro Vivo. (André Luís Alves / Global Imagens )

