Wild Bran, um exemplo de empreendedorismo jovem

As barras energéticas já fazem parte da alimentação de quem pratica desporto ou de quem procura uma alimentação mais saudável. Porém, os preços nem sempre são atrativos. Foi essa razão que motivou Henrique Vasconcelos a abrir uma empresa que em dois anos cresceu em Portugal, inaugurou recentemente uma fábrica no MARL e já olha além-fronteiras. A Wild Bran é especializada na produção de barras e bolas energéticas, querendo garantir que o consumidor tem acesso a um produto de qualidade e a baixo preço.

Henrique Vasconcelos tem apenas 25 anos e um enorme espírito empreendedor que o levou a deixar a universidade para apostar na sua empresa. “Inicialmente pensámos ter uma marca própria, mas rapidamente começámos a perceber que fazia mais sentido produzir para outras marcas”, explicou o fundador e gerente da Wild Bran, que trabalha com mais uma pessoa. E, com o passo dado com uma fábrica no Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL), irão ser contratadas mais duas. A empresa nasceu em março de 2017 e foi inspirada num ato tão simples como a namorada de Henrique Vasconcelos trazer umas barras energéticas de Londres. “Eram fantásticas e havia pouca oferta cá. Achei que havia uma oportunidade de colocar alguns destes produtos de alimentação saudável [em Portugal].”

Os primeiros passos da Wild Bran foram dados através da distribuição deste tipo de produto. Porém, ao ver como o preço acabava por ser um pouco elevado quando chegava ao consumidor, o fundador da empresa viu mais uma oportunidade: “Começar a produzir cá em Portugal, de forma a oferecer o produto com um preço mais acessível ao consumidor.” Afastada a ideia de uma marca própria, a Wild Bran cresceu a produzir barras e bolas energéticas e já o faz para dez marcas, número que poderá continuar a aumentar, pois o plano passa por chegar a outros países. “Queremos ter clientes fora de Portugal e já estamos a conseguir internacionalizar. Estamos a ter bastante resposta neste sentido”, disse, referindo como vai começar a exportar para a Alemanha. Acrescentou que o passo seguinte mais lógico será chegar a países próximos como Espanha e França.

Henrique Vasconcelos quer que o crescimento da empresa seja faseado, realçando ainda como a integração no Loures Inova foi uma ajuda para o desenvolvimento da startup, que já existia quando entrou na incubadora. A nova fábrica no MARL é importante para ir cada vez mais além, com o responsável a admitir que serão feitos mais investimentos, sempre que necessário, para acompanhar o crescimento da Wild Bran, como a compra de mais maquinaria, por exemplo. “O nosso objetivo como empresa é libertar quem tem uma marca, quem quer lançar um produto no mercado, de todas as preocupações inerentes à produção. A produção, toda a gente sabe, é uma chatice. A maioria das pessoas não quer estar envolvida. O nosso serviço é um bocado ficar com a chatice do nosso lado para as pessoas se focarem em lançar a marca, trabalhar a marca, trabalhar as vendas.”

Quanto aos ingredientes, a Wild Bran dá primazia aos produtores nacionais, salvo quando não é possível comprar no país. Henrique Vasconcelos explicou como se pode desenvolver o produto na empresa ou, se esta já o tiver, então a Wild Bran faz a produção, embala e entrega nos entrepostos logísticos.