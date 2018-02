Trump mandou comprar mais dois aviões presidenciais

O presidente norte-americano Donald Trump alcançou um “acordo informal” com a Boeing que prevê o fabrico e venda de dois novos Air Force One, os aviões usados exclusivamente pelo presidente dos Estados Unidos.

A aquisição custará aos cofres norte-americanos cerca de 3.9 mil milhões de dólares, o equivalente a 3.2 mil milhões de euros. No entanto, de acordo com o secretário de Estado Hogan Gidley, o negócio irá garantir, no longo prazo, “uma poupança de 1.4 mil milhões de dólares” aos bolsos dos contribuintes daquele país.

Em comunicado citado pela agência AFP, a Boeing diz-se “orgulhosa por construir a próxima geração dos Air Force One”, acrescentando que Trump “assinou um bom negócio em nome do povo americano”.

O acordo prevê, então, a construção e venda de duas aeronaves Boeing 747-800, mais os custos adicionais para incluir nos aviões as ferramentas específicas de um Air Force One, como as salas de reuniões, telefones, ‘mini-ginásio’ e outras regalias exclusivas para as viagens aéreas da Casa Branca.