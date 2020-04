António Guterres. “O pior ainda está para vir” nos países em guerra

“Existe uma oportunidade para a paz, mas ainda está longe. A necessidade é urgente. A tempestade da covid-19 atinge todos os cenários de conflito”, disse o responsável da ONU, que apresentou esta sexta-feira um relatório sobre os avanços realizados desde 23 de março, quando pediu cessar-fogo nos países em guerra.

“O vírus mostrou de que forma pode atravessar fronteiras rapidamente, devastar países e transformar vidas. O pior ainda está para vir”, alertou Guterres.

Segundo o secretário-geral da ONU, “um grande número de países envolvidos em conflitos” mostraram-se dispostos a interromper os combates, casos dos “Camarões, República Centro-Africana, Colômbia, Líbia, Mianmar, Filipinas, Sudão do Sul, Sudão, Síria, Ucrânia e Iémen”.

No entanto, “há uma enorme diferença entre as declarações e as ações – transformar as palavras em paz no terreno e na vida das pessoas” é o objetivo, declarou o português, que lamenta situações “em que os conflitos até se intensificaram”.

Guterres celebrou também o facto de que cerca de 70 países, assim como ONGs, representantes da sociedade civil e líderes religiosos apoiaram o seu apelo, embora tenha considerado que ainda são necessários mais esforços diplomáticos.

“Para silenciar as armas precisamos de elevar as nossas vozes pela paz”, disse, sem mencionar o Conselho de Segurança da ONU, que permanece parado pelas divisões entre Estados Unidos e China, de acordo com diplomatas.

Desde o início da crise pandémica, o Conselho não realizou qualquer reunião sobre a covid-19 e não fez nenhuma declaração conjunta.