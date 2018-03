Brexit: Ministro francês diz que milhares de empregos vão para França

O ministro da Economia e Finanças francês, Bruno Le Maire, afirmou hoje em Londres que milhares de empregos vão ser deslocalizados do Reino Unido para França devido ao ‘Brexit’, saída britânica da União Europeia (UE).

Em declarações aos jornalistas em Londres, o ministro avançou que serão “milhares de deslocalizações” e que será um movimento que vai decorrer “de forma progressiva e não de um dia para o outro”, considerando que se trata de um processo “a longo prazo”.

Em Londres, o ministro das Finanças francês vai reunir-se com representantes do mundo financeiro e dos negócios.

As autoridades políticas e financeiras francesas estão particularmente ativas desde a decisão britânica de deixar a UE, no referendo de 23 de junho de 2016, estando o ‘Brexit’ previsto para finais de março de 2019.

Paris considera que há um clima mais favorável às empresas desde a chegada ao poder do presidente Emmanuel Macron, essencialmente para as empresas financeiras instaladas em Londres e inquietas com a incerteza em torno da saída da UE.

Na sexta-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, admitiu que os bancos britânicos deixarão de beneficiar do sistema de passaporte financeiro que lhes permite vender os seus serviços em toda a UE a partir do Reino Unido.