Califórnia proibe os deepfakes políticos durante as eleições

O governador Gavin Newsom assinou a semana passada a lei AB 730, que contempla como crime distribuir áudios ou vídeos alterados, que sugerem uma impressão falsa e prejudicial das palavras ou ações de um político. A lei aplica-se a qualquer candidato dentro do espaço de 60 dias após a eleição, mas inclui algumas exceções. Os meios de comunicação oficiais estarão isentos desse requisito, assim como os vídeos feitos para efeitos de sátira ou paródia. O vídeo ou o áudio potencialmente enganador também será permitido se incluir um aviso de isenção, indicando que é falso. A lei entrará em vigor em 2023.

Embora a palavra “deepfake” não apareça na legislação, o projeto tem claramente como alvo a adulteração de imagens. Os legisladores levantaram preocupações de que os vídeos distorcidos intitulados deepfake, como o vídeo da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, em que aparece alcoolizada, poderiam ser usados para influenciar as eleições no futuro.

Ao mesmo tempo, Gavin Newsom também assinou uma lei que proibiria os deepfakes pornográficos feitos sem consentimento. Porque, embora os deepfakes políticos tenham gerado manchetes, um estudo recente descobriu que a esmagadora maioria dos deepfakes é pornográfica – há vários famosos que viram as suas caras aparecerem em vídeos pornográficos.

A lei também levantou preocupações com a liberdade de expressão, e grupos como a ‘American Civil Liberties Union of California’ questionaram o valor da legislação. “Apesar das boas intenções do autor, este projeto de lei não resolverá o problema de vídeos políticos enganosos”, afirmou o grupo em comunicado divulgado pela Associated Press, “apenas resultará em confusão dos eleitores, litígios maliciosos e repressão da liberdade de expressão. “. O projeto também levantou questões sobre proteção de fala.