Comcast quer comprar Sky por 25 mil milhões

A Comcast Corp, a maior operadora de televisão por cabo dos Estados Unidos, ofereceu 22 mil milhões de libras (25 milhões de euros) para comprar a estação de televisão por assinatura britância Sky plc, fazendo frente à oferta do milionário Rupert Murdoch.

A oferta da Comcast, que detém a NBC e a Universal Pictures, é de 12,50 libras por ação, um aumento de 16% face à proposta apresentada pela 21st Century Fox, de Murdoch, e a Walt Disney, que ofereceram 10,75 libras por ação, pelos 61% da Sky que ainda não detêm.

“Nós gostaríamos de deter a totalidade da Sky e por isso pretendemos adquirir mais de 50% das ações”, disse em comunicado o CEO da Comcast, Brian L. Roberts. O responsável afirmou que o Reino Unido é “um excelente lugar para fazer negócios” e que quer utilizar a Sky para que a Comcast cresça na Europa. As ações da Sky subiram esta terça-feira 18,5% na bolsa de valores de Londres.

Relativamente à proposta de compra da Sky por parte da 21st Century Fox, a Autoridade de Concorrência e Mercados alegou que o negócio daria a Murdoch muita influência sobre a opinião pública e sobre a agenda política e que não seria do interesse público, sendo que o chumbo deverá ser o caminho previsto, o que dá esperança à nova oferta da Comcast.

Rupper Murdoch é um milionário de 86 anos, dono da 21s Century Fox, que detém os estúdios 20th Century Fox, e da News Corp, que detém publicações como os britânicos The Sun e The Times e os norte-americanos The Daily, Wall Street Journal e New York Post.