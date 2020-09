Confiança no investimento na Alemanha melhora pelo 2.º mês consecutivo

A confiança no investimento aumentou na Alemanha em setembro pelo segundo mês consecutivo, depois de ter caído um pouco em julho, porque os investidores esperam “uma notável recuperação da economia alemã”.

O Centro de Investigação Económica Europeia (ZEW) informou hoje que o seu índice de confiança dos investidores melhorou para 77,4 pontos, mais 5,9 pontos que em agosto (71,5 pontos).

A avaliação da atual situação económica na Alemanha melhorou fortemente em setembro para -66,2 pontos, mais 15,1 pontos que em agosto (-81,3 pontos).

“O impasse das negociações do ‘Brexit’ e o aumento do número de contágios covid-19 não conseguiram travar o clima positivo”, disse o presidente do Instituto ZEW, Achim Wambach.

Embora as más perspetivas para o setor bancário criem receios de um aumento do número de empréstimos problemáticos nos próximos seis meses, acrescentou Wambach.

As expectativas dos peritos do mercado financeiro em relação à zona euro também melhoraram em setembro, pelo sexto mês consecutivo, ao subirem 9,9 pontos para 73,9 pontos.

A avaliação da situação atual na zona euro melhorou 8,9 pontos para -80,9 pontos.