Dubai com o maior Orçamento de sempre com 18 mil milhões de dólares

O Governo do Dubai apresentou a maior proposta de Orçamento de sempre, num valor de 18 mil milhões de dólares (16,1 mil milhões de euros), para estimular a economia do país, que irá receber a Exposição Universal 2020.

Em comunicado do gabinete de imprensa do Governo do Dubai, é referido que se trata do “maior Orçamento da história”, que tem como objetivo “estimular a economia e fazer da Expo 2020 uma das mais importantes edições da história das Exposições Universais”.

Devido à realização do evento, que será inaugurado em outubro, o Dubai aumentou a sua proposta de Orçamento para 2020 em três mil milhões de dólares (2,6 mil milhões de euros) em relação a 2019.

Para os próximos três anos, até 2022, a proposta de Orçamento apresenta um valor total de 53 mil milhões de dólares (47,5 mil milhões de euros).

As autoridades garantem que a proposta também inclui investimentos dos serviços sociais, saúde, educação e cultura, além da Expo 2020.

“O Dubai, que apresenta anualmente o seu Orçamento, tem como objetivo criar incentivos económicos para gerar mais investimento e mais vantagens competitivas para o emirato”, escreveu o ministro das Finanças, Abdul Rahman Saleh al Saleh, na rede social Twitter.

O Dubai, que nos últimos anos se converteu no centro financeiro dos Emiratos Árabes Unidos, prevê um crescimento da economia de 3,2% devido à realização da Expo 2020, com os organizadores a estimarem que o evento irá atrair 11 milhões de visitantes, além dos que viajam para o emirato em turismo ou negócios.