Empresas de alumínio dos EUA rejeitam intenção de Trump de taxar importações

As empresas do setor do alumínio nos EUA avisaram hoje o Presidente norte-americano para os possíveis efeitos negativos da sua intenção de impor tarifas alfandegárias às importações deste produto, sugerindo políticas alternativas.

“Receamos que a tarifa proposta possa fazer mais mal que bem”, escreveu, em carta dirigida a Donald Trump, a Aluminum Association, organização que representa 114 empresas do setor.

Na missiva, os empresários especificaram que o plano anunciado por Trump pode prejudicar mais do que beneficiar a maioria dos trabalhadores da indústria de alumínio do país.

Trump anunciou na semana passada a sua intenção de impor uma tarifa geral de 10% a todas as importações de alumínio e outro de 25% às de aço.

A medida, segundo a Casa Branca, seria generalizada, sem exceções para nenhum país.

“Estamos profundamente preocupados com os efeitos que uma tarifa global possa ter na produção de alumínio e nos empregos nos EUA”, assinaloui a presidente da Aluminum Association, Heidi Brock, na carta, divulgada por aquela entidade.

As empresas, entre as quais estão Alcoa, Vulcan e Rio Tinto Alcanm, consideram que a medida faz pouco para dar resposta ao que consideram ser o principal problema do setor: a sobre produção da China.

Entretanto, temem que as tarifas prejudiquem a sua cooperação com sócios comerciais “vitais, que jogam segundo as regras”.

Assim, disponibilizaram-se ao governo de Trump para trabalhar em medidas centradas na China e que não prejudiquem parceiros como Canadá ou União Europeia.