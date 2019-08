Epstein: Autoridades investigam morte de milionário

O FBI está a investigar a morte do milionário Jeffrey Epstein, que estava detido numa prisão federal em Nova Iorque acusado de tráfico sexual e que foi encontrado sem vida na sua cela na manhã deste sábado.

O procurador-geral dos EUA, William Barr, afirmou hoje estar “chocado” com a morte de Epstein e disse que falou com o inspetor-geral do Departamento de Justiça para ser aberta uma investigação às circunstâncias do aparente suicídio.

A morte terá ocorrido por aparente suicídio, depois de Epstein ter deixado de estar sob vigilância mais apertada para impedir que se suicidasse. Epstein já tinha sido encontrado inconsciente na sua cela no final de julho.

Ontem foram tornados públicos milhares de documentos, que se encontravam em segredo, que trouxeram à luz mais nomes de políticos e poderosos que terão alegadamente participado na rede de tráfico de adolescentes e jovens liderada por Epstein. Entre os nomes agora divulgados estão os de dois políticos do Partido Democrata e o do príncipe André, do Reino Unido.

O milionário norte-americano, de 66 anos, encontrava-se detido no Metropolitan Correctional Center, em Nova Iorque. Foi detido há cerca de um mês sob a acusação de tráfico sexual. Epstein terá abusado sexualmente de dezenas de raparigas menores. O milionário declarou estar inocente das acusações.

Epstein já tinha sido acusado de solicitar uma menor para a prostituição mas obteve um polémico acordo judicial em 2008, que está a ser revisto agora pelas autoridades norte-americanas.

O milionário tinha várias propriedades luxuosas, incluindo uma ilha privada nas Ilhas Virgens com um edifício semelhante a um templo. Também detinha aviões privados, nomeadamente o famoso ‘Lolita Express’ que transportava alegadamente raparigas menores de idade e por onde passaram diversos poderosos e famosos.