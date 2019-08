EUA quer reduzir dependência polaca e ucraniana da Rússia

O secretário de Energia dos EUA, Rick Perry, prometeu este sábado, em Varsóvia, facilitar o fornecimento de gás liquefeito dos EUA à Polónia e à Ucrânia, para ajudar esses países a reduzir a sua dependência do combustível russo.

Os Estados Unidos assinaram hoje um acordo com a Polónia e a Ucrânia, na capital polaca, para promover a entrada de gás líquido dos EUA nos mercados de energia da Europa Central e Oriental.

Mais de um terço das exportações russas de gás para a União Europeia passa pela Ucrânia, que tradicionalmente usa parte do gás russo com destino aos mercados europeus para seu próprio uso, especialmente nas províncias de leste.

O gás russo também é responsável por dois terços do total de combustível consumido na Polónia, algo que Varsóvia quer mudar graças ao gás liquefeito que chega dos Estados Unidos em grandes navios a gás.

O secretário de Energia norte-americano assumiu a intenção de permitir que aqueles dois países da antiga esfera de influência soviética continuem dependentes do gás russo.

“Apoiamos as aspirações da Polónia de reduzir a sua dependência do gás russo e de se tornar um centro de distribuição de gás liquefeito para os seus vizinhos”, explicou Perry, na conferência de Imprensa no final da assinatura do documento.

“Através da Polónia, o gás liquefeito pode ajudar outro aliado, a Ucrânia, a evitar a ameaça que representa a sua dependência do gás russo. Mas para que isso seja possível, precisamos construir infraestruturas entre a Polónia e a Ucrânia”, acrescentou o secretário de Energia dos Estados Unidos.

“Faremos todo o possível para diversificar o suprimento de gás que chega à Ucrânia, que por enquanto depende inteiramente de combustível russo”, respondeu o diretor polaco do departamento de infraestrutura de energia, Piotr Naimski.

O acordo hoje assinado também determina que a Polónia e os EUA participarão do processo de reforma do setor energético ucraniano e colaborarão na construção de infraestruturas que permitam a distribuição de gás liquefeito na região.

O atual acordo de distribuição de gás entre a Rússia e a Ucrânia expirará em janeiro próximo, e as autoridades ucranianas temem que Moscovo possa interromper o fornecimento de gás para a Europa através da Ucrânia, deixando algumas regiões sem combustível no inverno.

O governo polaco também está à procura de alternativas ao gás russo e, em abril passado, deu luz verde à expansão do seu terminal de gás natural liquefeito, percebendo neste combustível uma alternativa para contornar a dependência energética da Rússia antes de 2022, quando expirará o contrato de fornecimento de longo prazo com a empresa russa Gazprom.

A Polónia espera receber até 10 mil milhões de metros cúbicos de gás do Mar do Norte, para os quais também, em novembro passado, foi decidido construir um gasoduto que liga a Polónia aos campos de gás escandinavos, através da Dinamarca.

O projeto do gasoduto North Stream 2, que levará o gás russo diretamente para a Alemanha através do Mar Báltico, sem passar pela Ucrânia ou pela Polónia, preocupa Varsóvia e Kiev, que perderão muito dinheiro com taxas de distribuição no momento em que o combustível deixar de passar pelos seu territórios.