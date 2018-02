Está à venda a mansão onde Mel Gibson viveu 15 anos. Vale 22,5 milhões

A mansão de luxo que já pertenceu ao ator e realizador Mel Gibson está à venda por 22,5 milhões de dólares (18,2 milhões de euros). A casa, onde Gibson viveu durante 15 anos, situa-se na pequena povoação de Greenwich, no estado do Connecticut, nos Estados Unidos.

A propriedade construída em 1927 pelo banqueiro Charles L. Ohrstrom e pelo arquiteto Charles Lewis Bowman tem 30 hectares. A mansão com perto de 1500 metros quadrados dispõe de 8 quartos, piscina, estábulos e uma casa para os convidados.

Esta é considerada a maior propriedade em Greenwich pela Sotheby’s, a agência imobiliária encarregue da venda da casa. Decorada com elementos do século XVI e XVII a mansão de sonho tem jardins, campo de ténis, lago, estufa e sala de cinema. Veja na fotogaleria as imagens.

