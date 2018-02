Entre aqui naquele que será o maior navio do mundo

O Symphony of the Seas será o maior navio cruzeiro do mundo e a sua construção, realizada em Saint-Nazaire, França, está quase finalizada. O navio deverá pesar 230 toneladas e terá capacidade para transportar mais de 6000 passageiros e 2000 membros da tripulação.

A obra a cargo da empresa de cruzeiros norueguesa, Royal Caribbean International, prevê vários pontos de atração e atividades lúdicas. O Symphony of the Seas terá mais de 338 metros de altura e será composto por vários bairros no seu interior. O navio cruzeiro terá 28 cabines, 20 restaurantes – um deles do conhecido chef Jamie Oliver, um bar onde são os robots que servem bebidas, várias piscinas e escorregas, pista de patinagem no gelo, parede de escaldada, um Central Park com árvores e plantas, teatro, spa, casino entre outras atrações nos seus 18 andares.

A primeira viagem está programada para dia 31 de março com partida de Barcelona, em Espanha. Atualmente, e até o Symphony of the Seas estar concluído, o maior navio cruzeiro do mundo é o Harmony of the Seas, pertence à mesma empresa, e tem capacidade para 5400 passageiros e pesa perto de 227 mil toneladas.

