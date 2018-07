Grécia recebe última tranche em agosto

A Grécia vai receber a última fatia do programa de financiamento no próximo mês de agosto. Os países do Eurogrupo decidiram hoje o calendário para desembolsar os 15 mil milhões de euros no âmbito do resgate financeiro a Atenas, afirmou o presidente do grupo da moeda única, Mário Centeno.

O líder do Eurogrupo afirmou, na conferência final, que “a última tranche foi ratificada” por todos os 18 países da Zona Euro, estando a decisão final dependente da Alemanha que tem procedimentos nacionais próprios no que toca às ajudas financeiras.

“Eu espero que aconteça no início de agosto”, afirmou Mário Centeno.

Desde 2010, quando a Grécia perdeu acesso aos mercados, que já foram aprovados três programas de resgate, o último dos quais em 2015. Os países da Zona Euro são os maiores credores com um empréstimo a rondar os 230 mil milhões de euros. O Fundo Monetário Internacional, que participou nos dois primeiros programas, acabou por recusar o terceiro, manifestando dúvidas sobre a sustentabilidade da dívida pública grega, que está atualmente nos 180% do Produto Interno Bruto.