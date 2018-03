Itália. Tudo em aberto nas eleições que podem trazer Belusconi de volta

O regresso de Silvio Berlusconi marcou a campanha para as legislativas de domingo em Itália, a que concorre aliado com o líder da extrema-direita, Matteo Salvini, e contra o populista Movimento 5 Estrelas de Luigi Di Maio.

Itália proíbe a divulgação de sondagens nas duas semanas antes do voto, mas nas últimas publicadas, a aliança entre a Forza Italia (FI), do polémico ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, e a extrema-direita anti-imigração e eurocética da Liga (antiga Liga do Norte), de Matteo Salvini, e dos Fratelli d’Italia, de Giorgia Meloni, liderava com entre 37% a 38% das intenções de voto.

A seguir surgem o populista Movimento 5 Estrelas (M5S), de Luigi Di Maio, com cerca de 28% das intenções de voto, e a coligação de centro-esquerda encabeçada pelo Partido Democrata (PD, no poder), de Matteo Renzi, com 26% a 27%.

A campanha eleitoral foi dominada pelo discurso anti-imigração, em alguns casos xenófobo e racista, num país envelhecido e em crise económica que recebeu nos últimos quatro anos 600.000 imigrantes africanos.

Berlusconi, 81 anos, três vezes primeiro-ministro (1994-1995, 2001-2006 e 2008-2011), foi condenado em 2013 por incitação à prostituição de menores e abuso de poder e em 2015 por corrupção e fraude fiscal, estando, por isso, impedido de exercer cargos públicos.

Ausente da cena política durante alguns anos devido aos casos judiciais e a problemas de saúde, Berlusconi regressou em força há um ano, fazendo a Forza Italia passar de 11%-12% das intenções de voto para as atuais 17%-18%.

Apesar da idade e de uma operação ao coração, Berlusconi fez campanha em ritmo acelerado para “ganhar uma última vez antes de se retirar”, segundo o seu biógrafo Alan Friedman.

Sobre a imigração, que dominou a campanha num país onde nos últimos quatro anos chegaram 600.000 africanos, Berlusconi descreveu os imigrantes a viver em Itália como “bombas-relógio sociais prontas a explodir” e prometeu deportar centenas de milhares.

Matteo Salvini, 44 anos, é o líder da Liga, antiga Liga do Norte, que fez evoluir de partido secessionista para movimento nacionalista, concorrendo a estas eleições aliado a Berlusconi, mas com a expectativa de ser o partido mais votado.

Nasceu em Milão e aderiu à Liga do Norte aos 17 anos, atraído pelo lema “Sou lombardo, voto lombardo” e pelo carisma do fundador, Umberto Bossi, assumindo aos 40 a liderança do partido, então em profunda crise.

Aliado da Frente Nacional francesa, admirador confesso de Vladimir Putin e de Donald Trump, tem um discurso fortemente anti-imigração, anti-Islão e anti-euro.

O discurso agradou e, na liderança, Salvini fez rapidamente crescer o eleitorado da Liga de 4% para 14%.

Sempre rodeado de polémica, pelo lema de campanha “Os italianos primeiro”, pelas ‘t-shirts’ com frases como “A Itália aos italianos” ou pelo discurso por muitos considerado xenófobo e racista, Salvini está muito presente nos ‘media’ e especialmente nas redes sociais: tem 640.000 seguidores no Twitter e mais de dois milhões no Facebook.

Luigi Di Maio, 31 anos, é o novo líder do contestatário Movimento 5 Estrelas (M5S), sucedendo ao humorista Beppe Grillo com uma imagem de moderação pouco associada ao partido populista que em 2013 teve uma ascensão fulgurante e acabou por ser o mais votado nas legislativas, com 25% dos votos.

Escolhido como candidato a primeiro-ministro numa votação ‘online’ dos militantes em que obteve 82% dos votos, recusa que o partido seja rotulado como populista, extremista ou anti-europeu e demarcou-se da linha mais ortodoxa do M5S que defende a saída do euro e afasta qualquer hipótese de coligação com partidos tradicionais.

Di Maio estudou Direito, mas não concluiu o curso, e tem pouca experiência profissional – administrou um ‘site’, foi assistente de realização e socorrista -, o que leva os detratores a acusá-lo de não ser mais que uma marioneta de Beppe Grillo e de não estar intelectualmente preparado para governar a terceira economia da zona euro.

Apesar das críticas, as sondagens atribuem ao M5S de Di Maio 28% dos votos, tornando-o o partido mais votado individualmente, atrás apenas da coligação do centro-direita de Berlusconi com a extrema-direita de Salvini.

Matteo Renzi, 43 anos, lidera o Partido Democrático (centro-esquerda) e foi eleito primeiro-ministro em 2013, mas perdeu rapidamente popularidade e teve de se demitir em 2016, depois do fracasso do referendo que promoveu sobre a reforma constitucional,

Segundo analistas, Renzi tornou-se, em poucos meses, “o político menos amado de Itália”, talvez por ter querido fazer muito em pouco tempo, sem ter em conta certas sensibilidades dentro do próprio partido, talvez porque assumiu por vezes uma atitude vista como arrogante e autoritária.

Descrito pelos colaboradores como “ultra dinâmico”, é também uma presença muito assídua nos ‘media’ e nas redes sociais.