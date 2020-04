O insólito mês de abril da ONU em Nova Iorque (o centro da pandemia)

Numa cidade que tem sofrido muito com a epidemia de covid-19 – é a que tem mais infetados e mortes nos Estados Unidos -, a ONU vive um mês de abril atípico e sem precedentes e isso inclui, claro, o secretário-geral da instituição, o português António Guterres.

Em Nova Iorque, as Nações Unidas são uma exceção face a um cenário de lockdown e de empresas fechadas. A instituição continua em operações na sua sede nova-iorquina e, até agora, tem poucas vítimas do novo coronavírus, talvez porque tenha decidido colocar as suas equipas em teletrabalho antes mesmo do resto da cidade, que é agora o epicentro da pandemia nos Estados Unidos.

Para situações excecionais, medidas excecionais. E o contexto atual tem sido favorável para ver acontecer alguns momentos insólitos mesmo na organização:

Conselho dirigido a partir das Caraíbas

A presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de que fazem parte 15 países, vai alternando todos os meses por ordem alfabética. Depois da China, em março, a República Dominicana assumiu a direção em abril.

Mas houve um problema: o embaixador dominicano, José Singer, não pôde deixar o seu país, para onde tinha regressado o mês passado para receber instruções, devido ao encerramento de fronteiras.

Singer conseguiu conduzir as discussões do Conselho por videoconferência, e conseguiu-o sem problemas. Ou quase: num dos dias o embaixador ouviu brincadeiras dos colegas porque apareceu vestido com roupas “locais” próprias de férias à beira-mar…

Reunião transparente a portas fechadas

A primeira sessão do Conselho de Segurança sobre a covid-19, na quinta-feira, foi realizada sob sigilo total. Muitos ficaram surpresos quando, mal começou, já havia uma foto de todos os participantes colocada na página de uma das missões no Twitter.

Outras páginas de outras missões da ONU seguiram o mesmo exemplo, colocando mesmo partes das intervenções. A AFP recebeu mesmo por e-mail o discurso completo do secretário-geral, António Guterres, antes da conclusão da sessão.

“Há mais transparência nas reuniões a portas fechadas”, brincou um funcionário da ONU.

Videoconferências aleatórias e íntimas

A videoconferência tornou-se já numa prática comum nas Nações Unidas. “A imagem é má, e o som não é muito bom”, mas “faz com que sejamos mais breves”, disse um dos embaixadores.

“Filmamos vídeos e conectamo-nos via WhatsApp. É cansativo, mas conseguimos fazer nosso trabalho”.

Além disso, a aplicação Zoom, relativamente segura, é frequentemente usada pelo secretariado e por diplomatas do Conselho para realizar conferências de imprensa, ou briefings informais.

Nesses “briefings”, já aconteceu que alguns diplomatas apareceram nos seus quartos, ou terem sido substituídos no ecrã por uma foto dos seus colegas de reunião.

Ratos?

Apesar do isolamento e encerramento de escolas, museus, teatros e cinemas na cidade, a sede da ONU permanece aberta em Nova Iorque. Apesar disso, poucos são os que vão mesmo lá desde que em meados de março a maioria dos seus 3.000 funcionários começaram a trabalhar de casa.

Das 11.000 entradas registadas diariamente, o número chegou a um mínimo de 140, segundo dados da ONU.

O secretário-geral, António Guterres, que até ao final de março ia todos os dias ao escritório, prefere alternar agora o trabalho presencial, com uma máscara, ao trabalho remoto a partir da sua residência.

Entretanto, a ONU negou categoricamente o insistente boato de que as garagens do edifício tenham sido invadidas por ratos.